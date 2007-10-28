55 پروژه در حوزه خدمات شهری مشهد به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، خلیل الله کاظمی ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: کارخانه بازیافت پلاستیک، نصب دو هزار عدد ظرف زباله ثابت خیابانی، احداث شش ایستگاه ثابت مبادله مواد قابل بازیافت و 500 واحد جایگاه گاری زباله و گاری های گالوانیزه یک هزار و 100 لیتری از جمله پروژه هایی است که تا پایان سال توسط سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشهد مورد بهره برداری قرار می گیرد.

وی اظهار داشت: خرید شش دستگاه نمک پاش، 16 دستگاه جاروب مکانیزه، طراحی سیستم سامانه مکانیابی خودرو، احداث سوله تعمیرگاهی و اتاق مکانیزه حمل زباله 10 تنی در حوزه فعالیت های سازمان خدمات موتوری، خریداری آمبولانس، نصب چهار دستگاه برج نوری، طراحی سایت آرامگاه های آلاچیقی در حوزه فعالیت سازمان فردوس ها و اجرای پروژه ایستگاه آتش نشانی بازار امام رضا(ع) در حوزه فعالیت های سازمان آتش نشانی از جمله پروژه هایی است که تا پایان سال به بهره برداری می رسد.

کاظمی ادامه داد: 31 پروژه پارکی نیز توسط سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری مشهد تا اسفند ماه جاری اجرایی می شود.

وی همچنین بیان داشت: مجتمع خدمات خودرویی سامان 3، انبار ضایعاتی رسالت و چهار بازار روز نیز تا پایان نیمه دوم سال جاری توسط سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری مشهد افتتاح خواهد شد.