جلال سلیمانی درباره ساخت فیلم تلویزیونی "مه لقا" در صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی به خبرنگار مهر گفت: "طبق فرمایش رئیس رسانه ملی مراکز استان در طول سال باید تولیدات نمایشی در قالب فیلم تلویزیونی با ادبیات و آداب و رسوم مراکز خود بسازند. قبلاً قربانعلی طاهرفر مستندی درباره زن عشایری به نام مه لقا ساخته بود که قهرمان مسابقات سوارکاری عشایر است."
وی در ادامه افزود: "او در کنار نادر ساعیفر فیلمنامه فیلم تلویزیونی "مه لقا" را نوشت. البته در فیلمنامه گرههای داستانی چون اشیاء عتیقه، حفظ میراث فرهنگی و ... را اضافه کردند. شرایط تولید ساخت این فیلم تلویزیونی خیلی مشکل بود و در تمام سکانسها قصد داشتیم زندگی عشایر ارسباران را همراه با گرههای داستانی به تصویر بکشیم."
سلیمانی خاطرنشان ساخت: "محور اصلی قصه زن عشایری به نام "مه لقا" بود که مینا نوروزیفر را برای این نقش انتخاب کردیم. او خود را خیلی خوب به یک زن عشایری نزدیک کرد. لوکیشنهای ما محل اسکان عشایر بود. در "مه لقا" سعی کردهایم یکسری سنتهای غیرضروری را بشکنیم، به همین دلیل در دیالوگهایی که بین بازیگران رد و بدل میشود به این مسائل میپردازیم."
تهیهکننده "مه لقا" درباره موسیقی متن این فیلم هم گفت: "موسیقی متن این فیلم آذری بود و از ملودیهای آذری استفاده کردیم. مسلماً موسیقی متن به قصه خیلی کمک میکند و آهنگسازی و تنظیم به عهده محمد ملکی بود. او نیز با دقت این کار را انجام داده بود، اما متاسفانه اشکالات فنی هنگام پخش باعث شد حتی چند دقیقه موسیقی متن را نشنویم."
سلیمانی درباره انتخاب حسین پورستار به عنوان کارگردان فیلم "مه لقا" گفت: "سیاست سازمان به این ترتیب است که از عوامل بومی استفاده کنیم. پورستار از عوامل مرکز تبریز است و قبلاً هم تله فیلم "به رنگ برف" را ساخته بود که سال گذشته از یکی از شبکههای سراسری پخش شد."
وی درباره انتخاب بازیگران بومی این فیلم غیر از مینا نوروزیفر که نقش محوری را بازی کرده، گفت: "تمام بازیگران بومی مرکز آذربایجان شرقی هستند. فقط بازیگر نقش جهانگیر از مرکز آذربایجان غربی انتخاب شد و نوروزیفر از تهران بود. ابتدا قصد داشتیم نقش محوری مه لقا را یک بازیگر بومی بازی کند، اما نتوانستیم بازیگری با این فیزیک در استانهای همجوار پیدا کنیم."
تهیهکننده فیلم "مه لقا" ادامه داد: "به همین دلیل نورزیفر را انتخاب کردیم که از بازی او راضی هستم و نقش مه لقا را به خوبی درآورده است. ابتدا برای این نقش قصد داشتیم بازیگرانی چون رویا تیموریان یا رویا نونهالی را انتخاب کنیم که نشد. اما نوروزی فر به خوبی از عهده نقش برآمد."
سلیمانی درباره ریتم کند این فیلم که برای بیننده آزاردهنده است، گفت: "ممکن است دقایق اولیه فیلم کند باشد، اما بعد وقتی مسائل قاچاق عتیقه و ... مطرح میشود، ریتم تند میشود. به هر حال قصد داشتیم کاری قابل قبول بسازیم. پخش تولیدات مراکز استانها از شبکههای سراسری میتواند در تقویت کارها خیلی موثر باشد و باعث شود کارهای بهتری بسازند."
فیلم "مهلقا" از تولیدات سیمای مرکز آذربایجان شرقی به کارگردانی حسین پورستار و تهیهکنندگی جلال سلیمانی روز جمعه چهارم آبان پخش شد. در این فیلم مینا نوروزیفر، جمال ذوالقدر، لاله ابراهیمی، علی پوریان، محمدرضا چرختاب، هادی افتخارزاده و محمد پورعبدالله فرشبانی بازی کردهاند.
فیلم قصه زندگی مه لقا زنی از منطقه ارسباران آذربایجان است. اصلان همسر مه لقا در شبی بارانی برای بازگرداندن گردنبندی عتیقه و قیمتی از چادر خارج میشود و در حالی بازمیگردد که تمام پیکرش خونین است و ... از دیگر عوامل میتوان به قربانعلی طاهرفر و نادر ساعیفر نویسندگان، محمدحسن نوری وکیلی مدیر تصویربرداری، هادی سلیمانزاده صدابردار، سحر گوران طراح صحنه و لباس، نگین ریحانی طراح گریم و جلیل اصغری مجری طرح و مدیر تولید اشاره کرد.
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