استقرار ۱۲۰۰ پایگاه جمع آوری زکات فطریه در استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا میری مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر دوشنبه شب در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: ۲ هزار و ۵۰۰ نفر در قالب هزار و ۲۰۰ پایگاه ثابت و سیار مجهز به دستگاه کارت خوان در سطح استان با همکاری بانیان مساجد و مراکز نیکوکاری، شورای زکات روستایی، خیریه‌ها، پایگاه‌های مقاومت بسیج، اماکن متبرکه، بهزیستی و معتمدین محلی برای جمع آوری زکات فطره مردم استان اقدام می‌کنند.

مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر افزود: به منظور جذب حداکثری زکات فطریه مردم دیندار استان بوشهر، ضمن فعال سازی درگاه‌های الکترونیکی، کد دستوری #۵*۸۸۷۷* فراهم شده است.

وی تصریح کرد: تمهیدات لازم به منظور دریافت فطریه عام، فطریه سادات و کفارات به شکل جداگانه‌ای پیش بینی شده است.

وی با تاکید بر توجه به ترویج فرهنگ پرداخت زکات عنوان کرد: ائمه جمعه و جماعات، فرمانداران و بخشداران نقش مهمی در زمینه تبیین موضوع پرداخت زکات فطریه دارند و انتظار داریم تمهیدات لازم را برای جمع آوری زکات فطریه در نقاط مختلف استان فراهم کنند.

میری گفت: فقط خیریه‌ها و موسساتی می‌توانند اقدام به جمع آوری زکات فطریه در استان کنند که از قبل مجوز و کارت مخصوص جمع آوری زکات را از دبیر خانه شورای زکات استان «کمیته امداد امام خمینی (ره)»دریافت کرده باشند.

مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر یادآور شد: در سال گذشته بالغ بر ۲۴ میلیارد تومان فطریه در استان جذب و در جهت رفع مشکلات نیازمندان هزینه شده است.

میری خاطرنشان کرد: پیش بینی می‌شود در سال جاری ۳۷ میلیارد تومان فطریه جذب و هزینه شود.

مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر تاکید کرد: بر اساس تمهیدات اندیشیده شده مبالغ زکات فطریه بلافاصله با رعایت موازین شرعی بین نیازمندان همان منطقه‌ای که زکات جمع آوری شده است توزیع خواهد شد.

میری اولویت هزینه کرد زکات فطریه را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: با نیازسنجی‌های انجام شده در کمیته امداد به محض جمع آوری زکات فطریه با اولویت به بیماران صعب العلاج و فرانشیزهای درمانی، حق استیجاری نیازمندان به مدت سه ماه و خرید وسایل سرمایشی و نیازهای ضروری در همان روز عید به حساب این افراد پرداخت خواهد شد.