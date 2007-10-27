اعزام اجباری دیپلمات های آمریکایی به بغداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، هری توماس رئیس بخش کارکنان وزارت امور خارجه آمریکا به خبرنگاران گفت : از 250 پستی که از تابستان 2008 میلادی در سفارت آمریکا در بغداد اجرایی می شود، حدود 50 پست هنوز خالی است.

وزارت خارجه فهرستی از 200 تا 300 دیپلمات به عنوان کاندیدای پست های دیپلماتیک ارائه داده که در نامه ای به این افراد به آنان دستور داده می شود تا کاندیداتوری خود برای 50 پست خالی را اعلام کنند.

این افراد مدت 10 روز مهلت دارند تا به این نامه پاسخ دهند و اگر این مهلت بگذرد و کاندیداها به اندازه کافی نرسد، وزارت خارجه به اختیار خود برخی از آنان را برای کار در بغداد انتخاب و منصوب خواهد کرد.

توماس خاطرنشان کرد: کسانی که از رفتن امتناع ورزند، از کارهای خود نیز برکنار خواهند شد.

به گزارش مطبوعات، دیپلمات هایی که در عراق مشغول بکار هستند می توانند از تعطیلات اضافی برخوردار شوند و امکان انتخاب ماموریت های آتی خود را به علت شرایط سخت امنیت در عراق دارند.