صرف بودجه برای رفع مشکلات زیست محیطی اتلاف سرمایه نیست

عباس دانش در گفتگو باخبرنگار مهر با اشاره به اینکه اقدامات توسعه ای منوط به ارایه گزارش ارزیابی زیست محیطی مجری طرح به سازمان حفاظت محیط زیست است گفت: حفظ محیط زیست یک سرمایه برای هر کشور محسوب می شود و متاسفانه برخی از مجریان به این مسئله بی توجه اند.

وی اضافه کرد: گزارشات ارزیابی یک پروسه علمی و پیچیده طی می‌کند و به عنوان اهرمی برای کنترل پروژه های بزرگی که گاه فعالیت آنها برای محیط زیست آسیب رسان است می باشد و بر اساس این گزارش مجری پروژه موظف است اقدامات خود را در جهت حفظ محیط زیست انجام دهد.

دانش در ادامه خاطر نشان کرد: در گزارش ارزیابی راهکارهایی که برای تخفیف آثار منفی پروژه بر محیط زیست ارایه می شود، اعلام می گردد و بر طبق آن مجری هر سه ماه یکباروظیفه دارد گزارش نظارت و بازرسی از روند اجرایی پروژه را ارایه دهد.

معاون دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: واحدهایی که بر خلاف تعهداتی که در گزارش ارزیابی پروژه خود عمل کنند تعطیل می شوند.

وی با تاکید بر این مطلب که در زمینه مسایل حقوقی سازمان با قوه قضاییه هماهنگ است تصریح کرد: اگر سیکل بررسی قضایی پرونده ها کوتاه تر شود مطمئناً ضرر و زیان کمتری بر محیط زیست وارد خواهد شد.