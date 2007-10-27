هنرهای از یاد رفته بخشی از هویت ملی ماست

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، اردشیر صالح پور عصر امروز در جلسه برنامه ریزی همایش گنجینه هنرهای فراموش شده استان کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: فرهنگ فقط به جا مانده ها نیست بلکه بیاد مانده هاست و باید آن را حفظ کرد.

وی افزود: رشد و تعالی فرهنگی یک رشد بطنی و جوهری است و نمی شود عنصر فرهنگ را با سازه های فیزیکی مقایسه کرد.

صالح پور خاطرنشان کرد: امر فرهنگ در تار و پود جامعه نفوذ می کند و اگر هزینه ای صرف آن شود نباید انتظار نتیجه در کوتاه مدت داشت.

این استاد دانشگاه با اشاره به این که آیین ها و مناسک بخشی از فرهنگ معنوی ماست، بیان داشت: خلق آیین ها توسط نیاکان ما برای آرشیو نبوده بلکه آیین ها گویای بخشی از باورهای آنان بوده است.

وی با بیان این که باید آیین های گذشتگان را حفظ کنیم، تصریح کرد: برای جهانی شدن نخست باید بومی بود اما هم اکنون بدون بوم شناسی به دنبال جهانی شدن هستیم.

صالح پور از تشکیل گروهی بنام پژوهش فرهنگ عشایری در فرهنگستان هنر خبر داد و افزود: باید فرهنگ عشایری با همه ارزش های زیباشناسانه آن به ایران و جهان معرفی شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد نیز در این جلسه عنوان کرد: هویت، تاریخ، فرهنگ و هنر هر جامعه ای گنجینه های آن جامعه هستند که پشتیبان حیات ملت ها محسوب می شوند.

قادر آشنا با بیان این که انسانها فرهنگ را می سازند و فرهنگ انسانها را، افزود: باید همه تلاش نماییم فرهنگ و هنر ایرانی و اسلامی را به دنیا معرفی کنیم.

همایش سراسری گنجینه هنرهای از یاد رفته، آذر ماه سال جاری توسط فرهنگستان هنر در تهران برگزار می شود.