شمس معرف انسان واقعی مبتنی بر قرآن است

به گزارش خبرنگار مهر در خوی، حجت الله ایوبی شامگاه امروز در آیین آغاز به کار همایش بین المللی شمس تبریز در شهرستان خوی با اشاره به تاریخ و تمدن غنی ایرانی و اسلامی افزود: ایران زمین از نظر مفاخر مثال زدنی اش بر بام دنیا ایستاده و شأن و منزلت مردم کشورمان نیز چیزی جز این راه طلب نمی کند.

وی به توصیف جایگاه شمس تبریزی در عرفان ایرانی - اسلامی پرداخت و اظهار داشت: شمس با تسلط به انسان واقعی، آثار فاخری را در جهان اسلام از خود برجای گذاشت که همین امر مولانا و بسیاری از صاحب دلان را در جهان مجذوب کرده است.

ایوبی برگزاری این کنگره و نامگذاری این هفته به نام شمس تبریزی را نکته عطفی در تاریخ کشورمان برشمرد و ادامه داد: با معرفی دقیق شمس، تشنگان واقعی معنویت به سوی این دیدار سرازیر خواهد شد.

استانداری آذربایجان غربی نیز در این همایش طی سخنانی خاطرنشان کرد: آثار مکشوفه و قبور مشهور کشف شده زنان و مردان در کنار مناره شمس از معنویت این مکان در گذشته خبر می دهد.

رحیم قربانی یادآور شد: پی بردن به گنجینه ای معنوی همچون مزار شمس تبریزی در این استان و شهرستان خوی بار دیگر جایگاه واقعی ایران زمین را در عرفان مشرق زمین نمایان کرد.

نماینده مردم خوی در مجلس نیز در این مراسم تاسیس بنیاد شمس تبریزی و ثبت این هفته در یونسکو و احداث بارگاه شمس تبریزی بر روی مزار این عارف نامی کشورمان را از مسئولان اجرایی خواستار شد.

حجت الاسلام حجازی فر بیان داشت: با تدبیر مسئولان فرهنگی کشورمان، شهر خوی از این پس میزبان ادب دوستان و عارفان جهان خواهد بود.

امام جمعه شهرستان خوی نیز دیگر سخنران این مراسم بود که در سخنانی دلیل ماندگاری شمس تبریزی در خوی را مهد و علم و دانش بودن این شهر در دوران مختلف عنوان کرد.

اجرای برنامه های مختلف فرهنگی و هنری از جمله نمایش رستاخیز عشق و قطعاتی از موسیقی عرفانی توسط هنرمندان برجسته کشور از جمله حسام الدین سراج از برنامه های جنبی نخستین روز از کنگره بین المللی شمس تبریزی در خوی بود.

همزمان با سال جهانی مولانا، کنگره بین المللی شمس تبریزی شامگاه امروز با حضور بیش از 200 نفر از اندیشمندان، محققان و داستان شناسان داخلی و خارجی در مجتمع فرهنگی هنری خوی و مقبره شمس تبریزی به مدت یک هفته برگزار می شود.

در این همایش 48 مقاله از صاحب نظران و مورخان داخلی و خارجی از جمله اندیشمندان اروپایی، آمریکا و جهان اسلام در طول برپایی کنگره ارائه می شود.

معرفی شمس تبریزی، عارف نامی ایران و مراد مولانا به جهان، معرفی مقبره آن عارف نامی در خوی و تبیین نقش و جایگاه عرفان ایرانی - اسلامی ازمهمترین اهداف برپایی این کنگره است.

همچنین با حضور جمعی از مسئولان اجرایی شرکت کننده در این گردهمایی بهره برداری از محوطه مقبره شمس تبریزی در خوی آغاز شد.

ساخت 30 طاق نما، کف فرش به مساحت یک هزار و 650 متر مربع، پله بندی، نور پردازی و نصب تندیس شمس تبریزی اقداماتی است که برای ساماندهی این محوطه با 700 میلیون ریال اعتبار انجام شده است.

رونمایی از طرح بارگاه شمس تبریزی و آغاز عملیات ساخت این بنا، گلباران مزار این عارف نامی، اجرای کنسرت های موسیقی با حضور استادان برجسته آواز و موسیقی کشور و برگزاری نمایشگاه های مختلف از دیگر برنامه های جنبی این کنگره فرهنگی است.

شمس تبریزی از عارفان مشهور قرن هفتم هجری است که مولانا شاعر نامی ایران زمین مجذوب وی شد و بیشترین اشعار خود را در مدح این عارف بزرگ سرود.