دولت سودان در دارفور آتش بس اعلام می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، السمانی الوسیله وزیر مشاور سودان در امور خارجه امروز شنبه به خبرگزاری فرانسه گفت : دولت تصمیم گرفته به طور یکجانبه از زمان آغاز مذاکرات صلح آتش بس در دارفور برقرار کند.

وی تصریح کرد که دولتش حاضر است برای پیشرفت مذاکرات صلح هر کاری انجام دهد.

عمر البشیر رئیس جمهوری سودان روز 14 سپتامبر خواستار آتش بس با گروههای شورشی شده بود.

البشیر در اقدامی هیئتی را برای گفتگو با نمایندگان شورشی ها فرستاد، اما برخی گروهها این دیدار را تحریم کردند و مذاکرات آغاز نشد.

درگیری ها در دارفور که بین گروه های شورشی و نیروهای دولتی از سال 2003میلادی تاکنون ادامه دارد، به کشته شدن صدها هزار نفر و بی خانمان شدن میلیون ها نفر انجامیده است.