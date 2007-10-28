14 هزار دانش آموز در صومعه سرا از شیر رایگان برخوردار شده اند

اکبراسدی در گفتگو با خبرنگار مهر در صومعه سرا، افزود: این طرح در 125 مدرسه ابتدایی، 50 مدرسه راهنمایی و دو دبیرستان شبانه روزی به اجرا در آمده است.

وی اظهارداشت: حدود 14 هزار دانش آموز زیر پوشش این طرح بوده که از این تعداد پنج هزار و 500 دانش آموز شهری و بقیه دانش آموزان روستایی هستند.

اسدی عنوان کرد: شیر رایگان سه روز در هفته توزیع می شود و در هر وعده هر دانش آموز 200 گرم، در طول سال 70 نوبت و در مجموع 14 کیلوگرم شیر دریافت می کند.