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۶ آبان ۱۳۸۶، ۸:۵۶

14 هزار دانش آموز در صومعه سرا از شیر رایگان برخوردار شده اند

14 هزار دانش آموز در صومعه سرا از شیر رایگان برخوردار شده اند

رشت - خبرگزاری مهر: مدیر آموزش و پرورش صومعه سرا گفت: سالجاری 14 هزار دانش آموز در این منطقه از شیر رایگان برخوردار شده اند.

اکبراسدی در گفتگو با خبرنگار مهر در صومعه سرا، افزود: این طرح در 125 مدرسه ابتدایی، 50 مدرسه راهنمایی و دو دبیرستان شبانه روزی به اجرا در آمده است.

 

وی اظهارداشت: حدود 14 هزار دانش آموز زیر پوشش این طرح بوده که از این تعداد پنج هزار و 500 دانش آموز شهری و بقیه دانش آموزان روستایی هستند.

 

اسدی عنوان کرد: شیر رایگان سه روز در هفته توزیع می شود و در هر وعده هر دانش آموز 200 گرم، در طول سال 70 نوبت و در مجموع 14 کیلوگرم شیر دریافت می کند.

 

وی ادامه داد: برای اجرای این طرح یک میلیارد و 400 میلیون ریال اعتبار اختصاص یافته است.

کد مطلب 575963

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