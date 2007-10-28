دیدار تیم های پورتسموث و وستهام به تساوی انجامید

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال پورتسموث در حالی که میزبان وستهام بود با نتیجه تساوی بدون گل مقابل این تیم متوقف شد. این در حالی است که مواراواری در دقیقه 90 این دیدار یک پنالتی را برای تیم پورتسموث از دست داد.

سایر دیدارهای هفته یازدهم امشب به شرح زیر برگزار می شود:

* بولتون - آستون ویلا

* دربی کانتی - اورتون

* تاتنهام - بلکبرن

* لیورپول - آرسنال

جدول رده بندی:

1- منچستریونایتد 26 امتیاز

2- آرسنال 25 امتیاز(2 بازی کمتر)

3- منچسترسیتی 22 امتیاز

4-چلسی 21 امتیاز

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18- تاتنهام 7 امتیاز(یک بازی کمتر)

19- دربی کانتی 6 امتیاز(یک بازی کمتر)

20- بولتون واندرز 5 امتیاز(یک بازی کمتر)