به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، جیا کینگلین رئیس کمیته ملی کنفرانس مشورتی سیاسی خلق چین در دیدار با نمایندگان بودایی کشورهای چین، کره و ژاپن که قرار است در دومین همایش جهانی بودیسم شرکت کنند گفت: محافل بودایی نقش منحصر به فرد و فعالی در ترویج آرمان صلح جهانی ایفا می کنند و من امیدوارم این امر نیز جزئی ازدستاوردهای همایش سه گانه بودیسم باشد.

وی در اظهارات خود بر انسجام و هماهنگی بودائیان چین، کره و ژاپن تأکید کرد.

جیا از بودائیان خواست فعالانه در این همایش که قرار است در شهر واکسی شرق استان جیانکسو ، هنگ کنگ در نوامبر سال 2008 برگزار شود شرکت کنند.

دومین همایش جهانی بودیسم از سوی انجمن بودائیان چین و انجمن ارتباطات فرهنگی دینی چین برگزار می شود.

چین نخستین همایش جهانی بودائیان را آوریل سال گذشته در شرق شهر زوشان برگزار کرد و پس آن بیانیه برای درخواست صلح جهانی صادر کرد.

بیش از یک هزار نفر از مؤمنان بودایی و علمای 37 کشور جهان در این همایش که تحت عنوان "جهان هماهنگ از ذهن آغاز می شود" شرکت کرده بودند.

از آنجا که چین برای دالایی لاما و لاماهای منصوب شده از سوی وی اعتباری قائل نیست و رهبر معنوی بودائیان تبت راه جدایی طلب می نامد، در نخستین همایش جهانی بودیسم از پنچن لامای دولتی دعوت کرد تا در این همایش سخنرانی کند. در شرایطی که پنچن لامای منصوب شده توسط دالایی لاما مفقود شده و پکن از این امر اظهار بی اطلاعی می کند.