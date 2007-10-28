مسئولیت امنیتی کربلا به نیروهای عراقی واگذار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو سوا،"عقیل الخزعلی" روزگذشته اعلام کرد: نیروهای محلی استان کربلا درپایان ماه جاری میلادی مسئولیت امنیتی این استان را برعهده می گیرند و به همین منظور مراسمی نظامی برگزار می شود.

استاندارکربلا افزود: نیروهای امنیتی عراق قادربه انجام ماموریتهای محوله وهمچنین حمایت از شهروندان و اجرای برنامه های امنیتی هستند.

به گفته وی، نیروهای امنیتی کربلا به همه تجهیزات به ویژه دستگاه های کشف مواد منفجره و دوربینهایی برای کنترل مجهز هستند.

پیش ازاین نیز، نیروهای چند ملیتی مستقر درعراق، مسولیت امنیتی چند استان را به نیروهای عراقی واگذار کردند که به این ترتیب کربلا، هشتمین استان از هجده استان عراق به شمارمی رود که مسئولیت امنیتی آن به نیروهای عراقی واگذار شده است.



نوری المالکی نخست وزیر عراق، اواخر فروردین گذشته تاکید کرده بود که نیروهای عراقی تا پایان سال 2007 کنترل همه استانها را بر عهده می گیرند .



مالکی تصریح کرده بود : "پس از میسان، کنترل سه استان کردستان و سپس استانهای کربلا و الواسط به عراقی ها منتقل خواهد شد. سپس این روند به شکل استان به استان ادامه خواهد یافت تا پیش از پایان سال به این هدف( به دست گرفتن مسئولیت امنیتی تمام استانها) برسیم."