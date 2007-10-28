دوری گزیدن برخی اساتید علوم پزشکی از رسالت آموزشی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر احمد نجابت مشاور وزیر بهداشت و مدیرکل دفتر بازرسی و ارزیابی عملکرد وزارت بهداشت با اشاره به بررسی های دفتر بازرسی در خصوص خواسته های دانشجویان علوم پزشکی در این باره می گوید: 80 درصد درخواست های دانشجویان پزشکی از موضوعات رفاهی به مسائل آموزشی تغییر یافته است و بیشتر دانشجویان خواستار حضور کامل اساتید در بخش های آموزشی هستند و این مسئله نشان می دهد که رابطه اساتید و دانشجویان باید سامان پیدا کند.

وی با ناهنجار توصیف کردن وضعیت آموزش پزشکی در برخی بخش های آموزشی بیمارستان ها و با اشاره به گزارش های رسمی و کتبی که در خصوص حضور برخی از اساتید در بخش خصوصی بجای کلاس درس وجود دارد، می افزاید: در سال های دهه 50 که ما مشغول تحصیل بودیم اساتید بنام و مشهور آن زمان که مطب خصوصی هم داشتند در زمان حضور در گزارش های صبحگاهی و یا معرفی مورد درمانی بسیار با دقت با دانشجویان رفتار می کردند. در واقع این مسئله اهمیت دارد که استاد در زمان موظف به حضور در کلاس نباید در بخش خصوصی حضور داشته باشد.

نجابت با تأکید بر لزوم مشخص شدن ساعات موظفی و وظیفه هیئت علمی آموزشی اظهار می دارد: تعیین استاد مشاور می تواند به بهبود رابطه اعضای هیئت علمی و دانشجویان کمک کند و در عین حال باید به کسانی که سال ها است بدون هیچ فعالیت موثر آموزشی، تحقیقاتی و خدماتی در رتبه استادیاری باقی مانده اند، تذکر داد.

وی اضافه می کند : دانشگاه باید اجازه فسخ قرارداد عضو هیئت علمی که در امر آموزش موثر نیست را داشته باشد اما در عین حال یک عضو هیئت علمی باید از نظر مالی تأمین باشد و دولت وظیفه دارد در این زمینه کمک کند.

مدیرکل دفتر بازرسی و ارزیابی عملکرد وزارت بهداشت با تأکید بر لزوم وحدت رویه در برخورد با اعضای هیئت علمی خاطرنشان می کند: این طور که برخی از دانشگاهها قوانین خاص خود را در برخورد با اساتید اعمال می کنند به آشفتگی در این میان می انجامد.

به گزارش مهر، در حال حاضر 11 هزار عضو هیئت علمی در دانشگاه های علوم پزشکی حضور دارند که نیمی از آنها در بخش علوم بالینی و نیمی دیگر در گروه علوم پایه مشغول تدریس هستند.

دکتر بهرام عین اللهی معاون آموزشی و امور دانشجویی وزارت بهداشت نیز در این باره می گوید: بند یک آئین نامه ارتقاء اعضای هیئت علمی که به بحث آموزش می پردازد دچار تغییرات بسیاری در جهت ارتقاء شده و توجه به آموزش، کلاس های درس و تعیین شاخص های به عنوان بخش مهمی از این تغییرات مورد توجه قرار گرفته است.

وی تأکید می کند: به طور کلی رابطه استاد با دانشجو باید تقویت شود و این رابطه بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد. اساتید می توانند مانند پدر و مادر دانشجویان خود را راهنمایی کنند و اگر استاد مشاوری خوب و دلسوز باشد می تواند دانشجویان خود را به رتبه های علمی بالایی برسانند.

معاون آموزشی وزارت بهداشت یاد آور می شود : با توجه به تأکید بر این مسئله، دانشگاهها افراد واجد صلاحیت را به عنوان استاد مشاور در دانشگاه ها تعیین کنند.

هم اکنون آئین نامه ارتقاء هیئت علمی در وزارت بهداشت در مراحل نهایی قرار دارد و به زودی به دانشگاههای علوم پزشکی کشور برای اجرا در سال تحصیلی ابلاغ می شود. اما اینکه ابلاغ این آئین نامه بتواند راهکار مناسبی برای افزایش فعالیت آموزشی اعضای هیئت علمی باشد نیز پس از اجرای آئین نامه مشخص می شود.

اساتید در دانشگاه های علوم پزشکی وظایف متعددی بر عهده دارند و با عناوین هیئت علمی آموزشی و یا درمانی در این دانشگاهها شناخته می شوند. این افراد در عین حال باید در ساعات موظف آموزشی تنها در سر کلاس های درس حاضر باشند و از حضور در بخش خصوصی درمانی اجتناب کنند.

اما واقعیت، روی دیگری را به دانشجویان نشان داده است. بسیاری از دانشجویان رشته های علوم پزشکی از اینکه اساتید بیشتر وقت خود را در بیمارستان ها و مطب خود می گذرانند گلایه مند هستند و این امر را ضربه به پیکره آموزشی این رشته های حساس که با آینده مردم جامعه گره خورده است، می دانند.

این دانشجویان تأکید دارند : اساتید دانشگاه های علوم پزشکی در بیمارستان های آموزشی بیشتر درگیر درمان هستند تا آموزش. به عنوان مثال استاد دانشگاه علوم پزشکی مدعی است زمانی که برای یک جراحی می گذارد صدها برابر بیشتر از وقتی که با دانشجو صرف می کند درآمدزایی دارد، پس فعالیت در بیمارستان های دولتی یا خصوصی را بر کار در دانشگاه و دانشجو ترجیح می دهد.

دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی نیز با انتقاد از توجه صرف اساتید به مسائل پژوهشی نیز یاد آور شده اند : فاصله ای که میان اساتید و دانشجویان ایجاد شده است باید کار پژوهشی دانشجویان و همراهی اساتید در این موضوع از میان برود.

به گزارش مهر، پیش از این وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در تیرماه گذشته در هم اندیشی اعضای هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی برای بررسی آئین نامه ارتقاء نسبت به انحراف برخی اساتید از رسالت آموزشی خود ابراز نگرانی کرده بود.

دکتر کامران باقری لنکرانی با اشاره به تغییراتی که باید در بازنگری آئین نامه ارتقاء اعضای هیئت علمی مورد توجه قرار گیرد، گفته بود: تنها بخش کوچکی از میان اعضای هیئت علمی علوم پزشکی تمام عمر خود را صرف آموزش کرده اند اما باید با ارزش گذاری مناسب برای آموزش در آئین نامه ارتقاء، انگیزه افراد را بیشتر کنیم و شرایطی بوجود نیاوریم که فرد تصور کند که کاش به جای آموزش در جای دیگری فعالیت می کرد.

این موضوع که وضعیت معیشتی اعضای هیئت علمی نسبت به دیگر اقشار جامعه با سطح تحصیلات این افراد در وضعیت چندان مناسبی قرار ندارد بر کسی پوشیده نیست . از این منظر نیز باید دولت راهکار مناسبی برای بهتر شدن وضعیت مالی این گروه مهم در جامعه بیاندیشد. چرا که این گروه نقش بسیار تعیین کننده ای در آموزش دانشجویان دارند و توجه به این افراد در امر آموزش نیز تأثیر گذار است.