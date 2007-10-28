ارائه خدمات ناقص بیمه ای در ایران دردآور است

دکتر ایرج خسروشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: عملکرد سازمانهای بیمه ‌گر و نحوه‌ پرداخت آنها، موجب نارضایتی مراجعان به بیمارستانهای دولتی شده است.

وی با اشاره به گلایه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از عملکرد وزارت رفاه و سازمانهای بیمه‌ گر، افزود: متاسفانه بیمه شدگان از پوشش جامع و کامل خدمات سازمانهای بیمه گر برخوردار نیستند.

این متخصص بیماریهای داخلی و گوارش با طرح این موضوع که خدمات ناقص بیمه ای در کشور برای بیمه شدگان دردآور است، گفت: عملکرد سازمانهای بیمه‌ گر و وزارت رفاه درباره اجرای مواد 90 و 91 قانون برنامه توسعه سوم رضایتبخش نبوده است.

خسروشاهی با اشاره به تاکید قانون برنامه توسعه چهارم که دولت را موظف ساخته سهم مردم از هزینه های درمانی در طول برنامه از 54 درصد به 30 درصد برسد، تصریح کرد: متاسفانه آمار موجود عکس این موضوع را نشان می دهد و این مسئله به خاطر پایین بودن سهم سلامت از درآمد ناخالص ملی است.

وی، اقتصاد درمان در ایران را بیمار خواند و افزود: سرانه درمان در کشور ما بین 288 تا 400 دلار است که این رقم در کشورهای در حال توسعه بالاتر از 2000 دلار و در جوامع پیشرفته دنیا نیز بیش از 5 هزار دلار است.