تغيير برنامه در فيلم هاي روز چهارشنبه چشم انداز سينماي فرانسه

به گزارش خبرنگار هنري خبرگزاري مهر اين تغييرات در آخرين ساعات روز دوشنبه 26 خرداد مطرح و روزسه شنبه از سوي روابط عمومي اين چشم انداز اعلام شد .
برنامه نمايش فيلم هاي روز چهارشنبه درسه سالن سينماي فلسطين به شرح زيراست:
سالن شماره 1 : بيك فار ( ژرژ روكيه ) ، رنه (آلن كاواليه ) ، عكس هاي آليكس ( ژان اوستاش ) ، مي سي سي بلوز ( برتران تاورنيه ) ، شب و مه ، گوئر نيكا ، تمام خاطرات دنيا، ون گوگ و مجسمه ها هم ميميرند ( آلن رنه ) ، زندان زنان (ژان ميشل كاره )
سالن شماره دو : عصر صنعت ، مسخ طبيعت ، ويكتور هوگو معمار و لويي لومير (اريك رومر ) ، يك روز از زندگي تاركوفسكي(كريس ماركر ) ، سال هاي دور بين ( رمون دوپاردن ) ، شهر موزه لوور( نيكلا فيليبر ) ، پاريسي كه هرگز نديده ايد ( آلبر لاموريس ) ، دور از ويتنام ( زان لوك گدار - يوريس ايونس - آلن رنه - ويليام كلاين - كلود للوش - آني يس واردا ) ، مشاهير سرزمين ما ( ساشاگيتري ) ، فرود گاه ( كريس ماركر )
سالن شماره 3 : افق سرخ فام است (كريس ماركر ) ، صندلي ساز وال دوار ( زاك دمي ) ، مسگر ، نعل بند ، چليك ساز ( ژورژ رو كيه ) ، يوز پلنگ ( ژان روش ) ، معماي پيكاسو( ژرژ هانري كلوزو ) ، گئور نيكا ( آلن رنه )
نظر شما