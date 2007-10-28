مراسم بزرگداشت ناصر فرهنگ فر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر ، در ابتدای این مراسم که به همت انجمن موسیقی و بنیاد رودکی برگزار شده بود نماهنگی از آثار و زندگی این هنرمند پخش شد و پس از آن مجری برنامه ضمن خوشآمد گویی به حاضران از آن کامبیز گنجه ای نوازنده تنبک دعوت کرد تا به روی صحنه بیاید .

پس از اجرای کامبیز گنجه ای ،جمشید محبی (نوازنده وسازنده تنبک) به روی صحنه آمد وبا ذکر دو خاطره از استادش یاد کرد.

پس از پایان صحبت های محبی مجید درخشانی نوازنده تار به همراه یاشار شیرازیان نوازنده جوان تنبک به روی صحنه آمدندتا قطعاتی را اجرا کنند؛درخشانی پس از مستقر شدن در جای خود با اشاره به همکاری خود با فرهنگ فر گفت : افتخاردارم که در دوره ای کوتاه در کنار این بزرگ مرد بودم و در آلمان و چند شهر اروپایی با یکدیگر کنسرت برگزار کردیم به همین دلیل زمانی که فرزند فرهنگ فر اطلاع داد که قرار است بزرگداشتی برای این نوازنده تنبک بگزار شود بسیار خوشحال شدم و با کمال میل پذیرفتم که به یاد روزهای خوب باهم بودن و البته شان و مرتبه این هنرمند برجسته دست به ساز بزنم و قطعاتی را اجرا کنم.

پس از اجرای تار نوازی مجید درخشانی که در دستگاه شوربود، داود گنجه ای نوازنده کمانچه به عنوان دوست هم دوره ناصر فرهنگ فر به روی صحنه آمد و از خاطرات خود و اجراهای مشترک با این نوازنده تنبک چنین گفت : خیلی سخت است که حرف 50 سال رفاقت دیرنیه را در پنج دققیه بزنم من و ناصر با اختلاف سنی اندک با هم بزرگ شدیم و از آنجا که من چهار ساله بزرگ تر بودم همیشه یک احساس برادرانه با او داشتم و از همان ابتدا هم تمام فعالیت های خارج از حیطه موسیقی را به اتفاق هم انجام می دادیم ؛به زورخانه هم می رفتیم تمرین عشق و زندگی می کردیم و اگر معرفت اندکی در من به جا مانده باشد یادگار همان دوران است.

زمانی که ناصر ساز می زد پسرم کامبیز که در آن دوران بسیار کوچک بود به دست های او و چگونگی تنبک نوازی او بسیار دقیق می شد روزی به ناصر گفتم به این پسر تنبک زدن باد بده ولی ناصر در جوابم گفت:" که علم عشق در دفتر نباشد" و بعدها که کامبیز بزرگ شد تنبک نوازی را از ناصر آموخت .

گنجه ای که به نظر مکدر ورنجیده خاطر به نظر می رسید در ادامه گفت : روزی که ناصر از بین ما رفت جامعه موسیقی واقعا عزادار شد و خوب به یاد دارم که در همین سالن وزیر وقت ارشاد از این هنرمند تجلیل کردواستاد شجریان در سوگ اوخواندو بسیاری از دوستان وهمراهان ناصر حضور داشتند اما متاسفانه در حال حاضرشاهد هستیم که هیچ یک از آن دوستان در این مراسم حاضر نیستند و ای کاش تمامی دوستان در بزرگداشت ناصر حاضر می شدند تا بار دیگر در کنار هم یادش را گرامی می داشتیم.

اجرای گروه تنبک نوازان "ادوار" ادامه بخش برنامه بود و پس از آن دونوازی سه تار و تنبک با اجرای مسعود شعاری و آرش فرهنگ فرانجام شد .

نماهنگ جشن هنر شیراز با اجرای کنسرت موسیقی در باغ عفیف آباد یکی از بخش های دیدنی این بزرگداشت بود؛ در این نماهنگ ضمن نشان دادن هنر نمایی فرهنگ فر همراهی محمدرضا شجریان ، محمدرضا لطفی و فرهنگ فر با یکدیگر جالب بود.

هادی منتظری به عنوان یکی از هم دوره های ناصرفرهنگ فر به روی صحنه آمد و درخصوص ویژگی های آثار این نوازنده تنبک گفت : ناصر از جمله بزرگان تنبک نواز ایران است که بعد از استاد حسین تهرانی تحولی شگرف در ضرب ایجاد کرد و به پای این هنر شمع گونه سوخت .

پایان بخش این مراسم شعر خوانی دکتر احمد جلالی نماینده سابق ایران در یونسکو بود و پس از آن گروه موسقی "آبیدر" به سرپرستی "بهرام ساعد" به روی صحنه آمد و قطعات "هجران"،" مقدمه نوا"، "قلندرانه" و همچنین قطعه "سماع صوفی"را به یاد ناصر فرهنگ فرو برای حاضران اجرا کرد.

*درحاشیه

- در یکی از بخش های برنامه قرار بود پرویز مشکاتیان درباره همکاری خود با فرهنگ فرصحبت کند که به دلیل عدم حضور اواین بخش از برنامه ها حذف شد.

- مراسم بزرگداشت ناصر فرهنگ فر بر خلاف روال معمول شده در برنامه های مختلف به موقع و راس ساعت 8 برگزار شد.