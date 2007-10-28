به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلامیک نیوز، گروهی از شورای جهانی دعوت به اسلام به فیلیپین سفر کرده و با مسئولان آموزشی و تربیتی این کشور دیدار کردند.

طی این دیدار توافقنامه ای میان شورا و وزارت آموزش و پرورش فیلیپین منعقد شد تا به واسطه این توافقنامه کتابهای مدارس در زمینه ارزشها و مبانی اسلام چاپ و در اختیار دانش آموزان قرار گیرد.

این طرح در بیش از 700 مدرسه فیلیپین اجرا می شود که برای سومین بار است کتابهای آموزشی و درسی دینی در مدارس خاص اسلامی فیلیپین منتشر می شود.

این کتابها با 4 عنوان منتشر می شوند که از هر کدام 300 هزار نسخه، در مجموع 1 میلیون و 200 هزار نسخه کتاب در اختیار مدارس اسلامی فیلیپین قرار می گیرد.

هدف از اجرای این طرح ترویج و توسعه ارزشهای اسلامی در زمینه توحید، سیره نبوی، عبادت و دیگر آداب و رسوم دینی و مبانی و اصول اسلامی است.

