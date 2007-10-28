به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، همایش بین المللی "امنیت اجتماعی" از سوی مجلس اعلای امور دینی و اسلامی بحرین به منظور آگاهی بخشیدن در خصوص اهمیت امنیت اجتماعی و صیانت از جامعه در برابر خطرات و تهدیدها برگزار می شود.

در این نشست سه روزه که از فردا 7 آبان ماه برگزار می شود، آیت الله تسخیری دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی به دعوت شیخ عبدالله بن خالد آل خلیفه رئیس مجلس اعلای امور مجلس بحرین در این همایش شرکت و پیرامون "گام های مطلوب برای تحقق امنیت اجتماعی در سطح جهان اسلام" سخنرانی می کند.

بررسی اصول اسلامی جهت تحقق امنیت اجتماعی، تأثیر امنیت اجتماعی در زندگی فرد، نهادها و دولت ها، نقش نهادهای جامعه مدنی در تحقق امنیت اجتماعی، عوامل برقراری امنیت اجتماعی و آفت های تهدید کننده اجتماعی از محورهای مورد بررسی این همایش خواهد بود.