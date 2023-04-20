به گزارش خبرگزاری مهر، در پی توضیحات مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره فرایند بررسی طرح «شفافیت قوای سه گانه و سایر نهادها» ضمن استقبال از اینکه پس از حدود ۱۰ ماه بررسی این طرح مهم و مورد مطالبه افکار عمومی در هیئت عالی نظارت و کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع این نهاد درباره آخرین وضعیت این طرح اطلاع رسانی کرده و به مطالبات در این زمینه پاسخ داده است؛ شایسته است توضیح داده شود که:

مجلس شورای اسلامی در اول خرداد ۱۴۰۱ یعنی حدود ۱۱ ماه قبل، طرح «شفافیت قوای سه گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایرنهادها» را تصویب کرده است. از آن زمان رفت و برگشت این طرح بین مجلس و شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع شروع شده است که بخشی از این زمان روندی طبیعی را طی کرده است. بر اساس مستندات این طرح، نخستین اظهارنظر رسمی و مکتوب هیئت عالی نظارت مجمع نیز در هفدهم خرداد ۱۴۰۱ بوده است.

در این باره جناب آقای دکتر طحان نظیف سخنگوی محترم شورای محترم نگهبان در تاریخ ۲۶ آذر ۱۴۰۱ به‌صورت رسمی اعلام کردند که «در مراحل قبل همه موارد ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به جز یک مورد برطرف شده و این مورد که مربوط ماده ۳ و شفافیت آرای هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام و مجمع تشخیص ایراد اصلاح نشده و باقی مانده بود و همه ایرادات رفع شده بود. همچنین هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام این مصوبه را از جهات مختلف مغایر سیاست‌ها شناخته بود و این موارد را به ما اعلام کرده بود. غیر از این دو مورد مصوبه هیچ اشکال دیگری نداشت».

این اظهارنظر شفاف سخنگوی محترم شورای نگهبان نشان می‌دهد که فرایند بررسی این طرح در شورا عملاً در ۲۶ آذر ۱۴۰۱ (یعنی بیش از ۴ ماه پیش) پایان یافته و صرفاً دو موردی که مورد اشکال هیئت عالی نظارت مجمع قرار گرفته باقی مانده است.

حتی اگر ماه‌های آغازین رفت و برگشت بین مجلس و هیئت عالی نظارت مجمع را کنار بگذاریم حداقل از تاریخ اعلام سخنگوی شورای نگهبان یعنی بیش از ۴ ماه پیش این طرح در مجمع تشخیص در حال بررسی است و تاریخ ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ که در توضیحات مجمع به آن استناد شده، مربوط به زمان ارجاع این طرح به صحن علنی مجمع است و ارتباطی به برهه‌ای که در هیئت عالی نظارت مجمع در حال بررسی بوده ندارد.