ماجراجویی علیه ایران امنیت و ثبات جهان را به مخاطره می اندازد

به گزارش خبرگزاری مهر،"روپرشت پولنتس " در گفتگو با روزنامه آلمانی "تاگس اشپیگل" با انتقاد از مواضع "جرج بوش " رئیس جمهوری آمریکا در قبال موضوع هسته ای ایران تصریح کرد : اقدام نظامی علیه ایران نمی تواند گره از موضوع هسته ای این کشور باز کند .

وی با هشدار درباره عواقب اظهارات جنگ طلبانه برخی مقامهای آمریکایی گفت : سیاستمداران مسئول باید به دنبال یافتن راهکاری اصولی برای حل این موضوع باشند.

رئیس کمیسیون سیاست خارجی پارلمان آلمان در ادامه خاطر نشان کرد : اختلافات موجود بر سر موضوع هسته ای ایران می تواند در مسیر رایزنی ها اختلال ایجاد کند،اما این امر دلیل قابل توجیهی برای عملیات نظامی نیست .

این در حالی است که این مقام آلمانی در گفتگوی اخیر خود با خبرگزاری مهر نیز از تداوم همکاری کشورش و اتحادیه اروپا با ایران خبر داده و تصریح کرده بود که ایران کشور مهم در برقراری ثبات در منطقه است .



اظهارات جنگ طلبانه برخی مقامهای آمریکایی، در حالی بیان می شود که جامعه بین المللی با هشدار درباره عواقب خطرناک هرگونه ماجراجویی نظامی علیه ایران به سبب برنامه هسته ای صلح آمیز آن بر ضرورت انجام گفتگو برای پایان دادن به تنش به وجود آمده درباره این برنامه تاکید کرده اند.

نگرانی از عواقب وحشتناک هرگونه اقدام نظامی بر ضد ایران تا جایی رسیده است که جیمی کارتر رئیس جمهوری اسبق آمریکا با تاکید بر ضرورت انجام مذاکره با ایران، به دولت بوش هشدار داد که اقدام نظامی احتمالی علیه ایران یک اشتباه فاحش خواهد بود.

نامزدهای دموکرات انتخابات ریاست جمهوری سال آینده آمریکا نیز در واکنش به تحرکات خصمانه جدید دولت بوش علیه جمهوری اسلامی ایران به سبب برنامه هسته ای صلح آمیز آن از پیامدهای چنین اقداماتی ابراز نگرانی کردند.

شرودر صدراعظم سابق آلمان هم با بیان اینکه "بوش درباره ایران یاوه گویی می کند"، از اظهارات جنگ طلبانه برخی مقامهای آمریکایی علیه ایران به شدت انتقاد کرد.



جرج بوش هشدار داده بود اگر دنیا خواستار جنگ جهانی سوم نیست باید مانع از دستیابی ایران به فناوری هسته ای شود اما بعداً سخنگوی کاخ سفید این اظهارات را صرفاً نوعی لفاظی توصیف کرد.

این در حالی است که با وجود مخالفت گسترده جامعه بین المللی و مقامهای اسبق آمریکایی از جمله جیمی کارتر و نامزدهای دموکرات با هرگونه ماجراجویی نظامی علیه ایران وزیر دفاع آمریکا برنامه ریزی نظامی کشورش برای حمله به ایران را یک امر معمولی خواند.

خبرگزاری مهر نظر به اهمیت این موضوع، بخش های مرتبط ومهم مصاحبه "روپرشت پولنتس" از سیاستمداران بنام حزب دمکرات مسیحی آلمان با روزنامه تاگس اشپیگل درباره موضوع برنامه هسته ای ایران ومواضع مختلف وی در قبال موضوعات بین المللی را به شرح ذیل آورده است :

تاگس اشپیگل : در حال حاضر چه موضوعی بیش از هر چیز ذهن شما را به عنوان رئیس کمیسیون سیاست خارجی پارلمان آلمان به خود معطوف داشته است ؟

پولنتس : در حال حاضر برنامه هسته ای ایران از جمله بزرگترین مسائلی است که نه تنها برای کل منطقه خاورمیانه بلکه برای کل جهان مهم است.

س: " جرج بوش " رئیس جمهوری آمریکا در این زمینه به ایران هشداری مبنی بر وقوع جنگ جهانی سوم داده است ، آیا وی در اندیشه حمله نظامی علیه ایران است ؟

ج : من اعتقاد چندانی به این گزینه ندارم . سیاستمداران مسئول باید راهکار مناسبی را برای حل و فصل این موضوع پیدا کنند که می تواند این امر بواسطه شیوه های کاربردی در زمینه رایزنی هسته ای با ایران صورت گیرد .

س: درباره حمله احتمالی آمریکا علیه ایران چه نظری دارید ؟

ج: حل موضوع هسته ای ایران از راه توسل به زور و گزینه نظامی امکان پذیر نخواهد بود، به همین دلیل باید تا حد امکان از این گزینه پرهیز کرد .

س: آیا تجهیز و قدرت نظامیان آمریکایی تاثیری بر ایرانی ها دارد ؟

ج: طبیعی است که این امر تقویت امور امنیتی مناطق مرزی ایران را به همراه داشته و مقاومت در این زمینه افزایش پیدا می کند . این مسئله استراتژی امنیتی ایران را تحکیم می بخشد .

س: درباره تحریم های احتمالی سازمان ملل علیه ایران چه می اندیشید ؟

ج: تحریم نیاز به حکم شورای امنیت سازمان ملل دارد و این در حالی است که بسیاری از کشورها چندان موافق اعمال تحریم علیه ایران نیستند . تحریم علیه ایران نیز تبعاتی دارد که باید به همه جوانب آن پرداخت . جامعه بین الملل در شرایط کنونی باید راه دیگری را برای متقاعد کردن ایران در زمینه فعالیتهای هسته ای انتخاب کند .

س: آیا اروپا هنوز امکانات رایزنی تجاری ، انرژی و تکنولوژی با ایران را دارد ؟

ج: باید ایران را متقاعد کنیم که همکاری از هر گونه بروز تنش و درگیری با ارزش تر است . به طور مثال مبارزه با مواد مخدر در افغانستان که نیاز به کمک کشورهای عربی دارد . باید ایرانی ها را به مشارکت بیشتر در عرصه مسائل بین الملل دعوت کنیم .

س: آمریکا در نظر دارد کنفرانسی را درباره خاورمیانه برگزار کند ، آیا باید از ایران نیز در این کنفرانس دعوت به عمل آید ؟

ج: ایران و آمریکا بر سرحل مسئله عراق گفتگوهایی را تاکنون با یکدیگر انجام داده اند . حضور ایران دراین کنفرانس می تواند موثر واقع شود .