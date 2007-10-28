محمد عیدیان در گفتگو با خبرنگار مهر یادآور شد : در حال حاضر بیش از 80 درصد کارگران خدمات شهری شهرداری اسکان یافته اند و تا پایان سال بر طبق برنامه، همه کارگران خدمات شهری در مراکز ایجاد شده توسط شهرداری اسکان داده می شوند.

وی فضا های در نظر گرفته شده جهت اسکان این کارگران را آبرومند توصیف کرد و افزود : در مراکز ساخته شده به این منظور کلیه امکانات رفاهی ، بهداشتی و استراحتی کارگران تدارک دیده شده و امیدواریم بتوانیم رفاه عمومی را برای این زحمتکشان شهر فراهم بیاوریم.

قائم مقام معاونت خدمات شهری شهرداری تأکید کرد : در طول دو سال گذشته اسکان کارگران و ارتقای سطح رفاهی و بهداشتی زندگی آنها جزء اولویت های اول خدمات شهری تهران بوده است چراکه معتقدیم زمانی این افراد می توانند به بهداشت و پاکیزگی شهر کمک کنند که خود شرایط مطلوبی را در خصوص اسکان و سلامتی و حتی پوشش خود داشته باشند.

وی تصریح کرد : با اقدامت شهرداری در این خصوص مشکلات کارگران در مورد لباس، محل اسکان و شرایط بهداشتی و رفاهی به سطح مطلوبی می رسد که در نهایت می تواند به ایجاد میل و رغبت نزد کارگران جهت فعالیت در خدمات شهری منجر شود.

عیدیان اقدامات انجام شده در این خصوص را جز وظایف شهرداری دانست و خاطر نشان کرد : ایجاد شرایط مطلوب برای این کارگران وظیفه شهرداری است و ما می کوشیم تا به صورت شبانه روزی این امر را برای همه آنها محقق کنیم .