استعفای دسته جمعی اعضای شورای صنفی دانشگاه علوم پزشکی تهران

به گزارش خبرنگار مهر، این شورا در نامه ای خطاب به ریاست دانشگاه که نسخه ای از آن در اختیار خبرگزاری مهر، قرار گرفته است، نگاه تیم مدیریتی دانشگاه علوم پزشکی تهران را به شورای صنفی در جهت بازدارندگی به جای بالندگی دانسته است.

در ادامه این نامه آمده است: شوراهای صنفی با توجه به فرایند شکل گیری شان بر اساس آرای مستقیم دانشجویان، مردمی ترین نهاد دانشجویی دانشگاه به شمار می روند و این نهاد که شاید بتوان از آن به عنوان «عصاره دانشجویان در پی گیری مطالبات قانونی شان» یاد کرد، در دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان نماد آموزش عالی، اولین و بزرگترین دانشگاه علوم پزشکی کشور به واسطه حضور نخبگان جامعه در آن اهمیتی دو چندان می یابد.

شورای صنفی دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان آنچه، محدود ساختن روز افزون حیطه فعالیت شورای صنفی با استناد به «نقش مشورتی و نظارتی» و نه «اجرائی» شورای صنفی در آئین نامه دانسته است آن را بریدن تدریجی دست شورای صنفی از حضور موثر در شورای دانشجویی به عنوان تنها نهادی که در آن امکان تأثیرگذاری شورای صنفی در تصمیمات سرنوشت ساز دانشجویان وجود دارد، عنوان کرده است.

اعضای شورا در ادامه این نامه اضافه کرده اند: سرباز زدن مسئولین از پاسخگوئی به شورا، عدم همکاری موثر در برگزاری انتخابات شورای صنفی به ویژه در دانشکده ها و حذف تدریجی تنها نهاد تأثیرگذار در پی گیری مطالبات صنفی دانشجویان، عرصه را به این نهاد تنگ کرده است. در شرایط فعلی، شورا دیگر ادامه فعالیت در جهت پی گیری خواسته های دانشجویان را ممکن نمی داند.

این دانشجویان استعفای همه اعضای شورای صنفی را تنها راه باقیمانده پیش روی این نهاد ریشه دار دانشجویی دانسته و تأکید کرده اند: این اتفاق نقطه پایان زندگی نبوده بلکه نقطه عطفی در پرونده شورای صنفی و آغازی دوباره برای حضور موثرتر دانشجویان در عرصه تصمیم گیری‌های سرنوشت سازشان خواهد بود.