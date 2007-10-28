تشدید محاصره غزه ملت فلسطین را از پای درنخواهد آورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما(خبرگزاری مستقل فلسطین)، "محمود الزهار" یکی از رهبران برجسته جنبش حماس در واکنش به تصمیم اخیر اسرائیل مبنی بر تشدید محاصره نوارغزه و قطع برق در این منطقه، اظهار داشت: تصمیم اخیر اسرائیل، تازگی ندارد و این مسئله سالهاست که ادامه دارد، اما ما تاکید می کنیم که محاصره نوارغزه به شکست خواهد انجامید.

به گفته وی، جنبشهای آزادیخواه و اصلاح طلب در معرض چنین محاصره و ظلمهایی قرار دارند، اما در نهایت، پیروزی از آن این جنبشها خواهد بود.

در همین راستا "سعید صیام" رئیس فراکسیون پارلمانی حماس در مجلس قانونگذاری فلسطین اظهار داشت : سیاست تشدید محاصره نوارغزه که با هدف به زانو درآوردن ملت فلسطین و چشم پوشی آن از حقوق مشروعش انجام می شود، شکست خواهد خورد و نخواهد توانست ملت فلسطین را که همواره به پیروزی اطمینان دارد، از پای درآورد.

شایان ذکر است؛"ایهود باراک" وزیر جنگ رژیم صهیونیستی عصر روز پنجشنبه سوم آبان با طرح سرویسهای امنیتی این رژیم مبنی بر قطع برق نوارغزه به صورت تدریجی به عنوان راهکاری برای مقابله با حملات موشکی مبارزان فلسطینی، موافقت کرده است.

به موجب این طرح، قطع برق در بخشهایی از نوارغزه و و برای مدت کوتاهی انجام خواهد شد. این مدت از 15 دقیقه آغاز و بر حسب تحولات اوضاع، زمان آن افزایش می یابد.

وزارت جنگ رژیم صهیونیستی شب گذشته اعلام کرد که کاهش سوخت رسانی به نوارغزه به طور رسمی از امروز یکشنبه آغاز می شود.



این در حالی است که سازمان ملل متحد درباره عواقب اقدامات غیر انسانی اسرائیل در غزه هشدار داده است.

معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور انسانی و هماهنگ کننده کمکهای بشردوستانه در این سازمان، سوم آبان، با هشدار درباره وخامت اوضاع نوار غزه به سبب اقدامات غیر انسانی رژیم صهیونیستی، خواستار رفع محاصره تحمیلی ظالمانه این منطقه از سوی اسرائیل شد.



"جان هولمز" گفت : اوضاع در نوار غزه درحال به وخامت است؛ به گونه ای که کاهش فعالیت های انسانی روز به روز افزایش می یابد.

