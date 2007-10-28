تیم ملی کبدی ایران به مصاف سریلانکا می رود

به گزارش خبرنگار مهر، وزن کشی تیم های کبدی شرکت کننده در دومین دوره بازی های سالنی ماکائو فردا در محل برگزاری این رقابت ها انجام می شود تا 6 تیم شرکت کننده از روز سه شنبه به صورت دوره ای بازی های خود را شروع کنند.

تیم ملی کبدی کشورمان که با 12 بازیکن راهی این مسابقات شده است پس از انجام اولین بازی روزچهارشنبه به مصاف نمایندگان پاکستان می رود.

ملی پوشان کبدی کار ایران روز پنجشنبه در دو نوبت صبح و بعد ازظهر به ترتیب رودرروی بنگلادش و ژاپن قرار می گیرند. روز جمعه نیز اعضای تیم ملی کبدی پس از دیدار صبح برابر مالزی آماده آخرین بازی خود می شود که بعدازظهر جمعه مقابل هندوستان انجام می شود.

در پایان دیدارهای کبدی تیم های سوم و چهارم جدول به طور مشترک مدال برنز رقابت ها را از آن خود می کنند. این در حالیست که دو تیم صدر جدول برای تعیین تیم قهرمان یک بار دیگر به مصاف هم می روند.