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۶ آبان ۱۳۸۶، ۱۰:۲۵

/ اختصاصی مهر /

منابع درسی آموزشگاه‌های فراگیر مورد تایید دانشگاه پیام نور نیست

منابع درسی آموزشگاه‌های فراگیر مورد تایید دانشگاه پیام نور نیست

معاون آموزشی دانشگاه پیام نور اعلام کرد: منابع درسی دوره فراگیر تا زمانی که دفترچه آن منتشر نشده مشخص نیست و منابع درسی موسسات آموزشی فراگیر مورد تایید دانشگاه پیام نور نیست.

دکتر اصغر ابوالحسنی در گفتگو با خبرنگار مهر از داوطلبان دوره های فراگیر درخواست کرد که فریب تبلیغ موسسات آموزشی غیرمجاز فراگیر را نخورند.

معاون آموزشی دانشگاه پیام نور ادامه داد: دانشگاه پیام نور به زودی با هماهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری راهی برای استفاده از ظرفیت های فراگیر اعلام خواهد کرد.

ابوالحسنی ادامه داد : دانشگاه پیام نور امسال 450 هزار ظرفیت پذیرش دانشجو ایجاد کرده بود که بیش از 250 هزار ظرفیت آن تکمیل شده و دانشگاه امیدوار است مابقی آن را از طریق دوره فراگیر بعدی که ثبت نام آن در دی ماه آغاز خواهد شد، تکمیل کند.

کد مطلب 576060

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