اختصاص ردیف ویژه راهبری امور جوانان در بودجه سالیانه دستگاهها

دکتر محمد اسحاقی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه خانواده، جوان و دولت باید از چرخه تشکیل خانواده و تداوم آن حمایت کنند افزود : در شرایط حاضر دستگاهها در ارتباط با حل معضلات جوانان وارد عمل شده اند و وظایف مربوطه نیز به آنان اعلام شده است.

وی با تاکید بر اینکه باید در بودجه و برنامه سالانه دستگاهها ردیف خاص امور جوانان اختصاص داده شود تصریح کرد : دستگاهها برای اقدام در حوزه جوانان باید بودجه لازم جهت برنامه ریزی را در اختیار داشته باشند.

معاون مطالعات و تحقیقات سازمان ملی جوانان اظهار داشت: وزارت آموزش و پرورش برای اقدام در حوزه فرهنگی مرتبط با جوانان که یکی از مسائل مهم محسوب می شود باید سالانه بودجه لازم را دریافت کند.

وی گفت : یکی از مشکلات حال حاضر دستگاههای اجرایی این است که در قانون، بودجه سالانه برای اقدام در حوزه جوانان دیده نشده و این در حالی است که آنان می بایست بر اساس قانون هزینه کنند لذا سازمان ملی جوانان به دولت پیشنهاد داده که در بودجه سالیانه دستگاهها ردیف ویژه راهبری امور جوانان اختصاص داده شود.

اسحاقی خاطر نشان کرد : پیشنهاد شده تا به هر دستگاه بودجه جداگانه اختصاص داده شود تا قابلیت کنترل و نظارت را نیز داشته باشد.

معاون مطالعات و تحقیقات سازمان ملی جوانان خاطر نشان کرد: پدیده های اجتماعی به خصوص در ارتباط با جوانان به سادگی حل نمی شوند و این امر منوط به فرصت زمانی ، انتخاب راه حل و مسیر درست است.