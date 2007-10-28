جایزه فاکتی به یونس محمود عراقی اهدا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا ، کاپیتان 25 ساله و مهاجم تیم ملی عراق که گل قهرمانی این تیم را در جام ملت های آسیا به ثمر رساند جایزه جیاسینتو فاکتی که توسط نشریه گازتا دلا سپورا در میلان داده می شود را گرفت.

این جایزه شامل پیکر تراشیده برنز و مبلغ ده هزار یورو است که به انتخاب بازیکن به یک مرکز خیریه داده خواهد شد.

فاکتی افسانه فوتبال ایتالیا سال گذشته بدلیل سرطان درگذشت. در این مراسم قرار است جوزپ سپ بلاتر رئیس فیفا و خانواده فاکتی حضور داشته باشند.

یونس محمود در پایان بازیها جام ملت های آسیا به عنوان بهترین بازیکن این جام شناخته شد. او اینک نامزد بهترین بازیکن سال آسیا و توپ طلا مجله فرانس فوتبال نیز هست.