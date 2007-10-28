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۶ آبان ۱۳۸۶، ۱۱:۰۳

تامین آموزش برای مردم منوط به داشتن سرمایه اقتصادی است

تامین آموزش برای مردم منوط به داشتن سرمایه اقتصادی است

مدیر کل یونسکو داشتن سرمایه اقتصادی را لازمه تامین آموزش برای مردم دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، کوتشیروا ماتسورا ، مدیر کل یونسکو در مراسم افتتاحیه گردهمایی وزیران آموزش و پرورش در یونسکو بر اهمیت ساختارهای هنجارمند برای آموزش و پرورش  و توسعه ، سرمایه گذاری برای آموزش وپرورش به منظور تغییر سیاست ها، توسعه پایدار در سطح جامعه تاکید کرد و گفت: باید نوجوانان را وادار سازیم تا به نیازهای نسل های فردا بیندیشند.

گوریا ، مدیر کل سازمان همکاریهای اقتصادی ( ا - ای - سی دی ) نیز  در این نشست ضمن تایید این نکته که بهره وری در هزینه های  عمومی چالشی است که همه کشورها با آن روبرو هستند گفت: با این حال نقش آموزش و پرورش در توسعه کشورها، بیش از سرمایه گذاری اقتصادی ، رشد جمعیت و یا حتی ثبات قیمت هاست.

در این میزگرد که در خلال سی وچهارمین مجمع عمومی یونسکو برگزار شد، موضوعات " حق آموزش و حق توسعه " ، " سهم مستقیم و غیر مستقیم آموزش و پروش در توسعه اقتصادی کشورها " ، " آموزش و پرورش و توسعه پایدار " و " همکاری های بین المللی در امر آموزش وتوسعه اقتصادی " در 4 نشست جداگانه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بنابراین گزارش ، هیئت نمایندگی وزارت آموزش و پرورش کشورمان نیز به سرپرستی محمد رضا محدث خراسانی ، معاون برنامه ریزی و توسعه مدیریت نیز در این میزگرد شرکت داشتند.

گفتنی است مجمع عمومی یونسکو هر دو سال یکبار برای تعیین خط مشی کلی سازمان بودجه بندی، انتخابات اعضای هیئت اجرایی و راهبرد میان مدت شش ساله ، تشکیل جلسه می دهد.

کد مطلب 576068

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