تامین آموزش برای مردم منوط به داشتن سرمایه اقتصادی است

به گزارش خبرگزاری مهر، کوتشیروا ماتسورا ، مدیر کل یونسکو در مراسم افتتاحیه گردهمایی وزیران آموزش و پرورش در یونسکو بر اهمیت ساختارهای هنجارمند برای آموزش و پرورش و توسعه ، سرمایه گذاری برای آموزش وپرورش به منظور تغییر سیاست ها، توسعه پایدار در سطح جامعه تاکید کرد و گفت: باید نوجوانان را وادار سازیم تا به نیازهای نسل های فردا بیندیشند.

گوریا ، مدیر کل سازمان همکاریهای اقتصادی ( ا - ای - سی دی ) نیز در این نشست ضمن تایید این نکته که بهره وری در هزینه های عمومی چالشی است که همه کشورها با آن روبرو هستند گفت: با این حال نقش آموزش و پرورش در توسعه کشورها، بیش از سرمایه گذاری اقتصادی ، رشد جمعیت و یا حتی ثبات قیمت هاست.

در این میزگرد که در خلال سی وچهارمین مجمع عمومی یونسکو برگزار شد، موضوعات " حق آموزش و حق توسعه " ، " سهم مستقیم و غیر مستقیم آموزش و پروش در توسعه اقتصادی کشورها " ، " آموزش و پرورش و توسعه پایدار " و " همکاری های بین المللی در امر آموزش وتوسعه اقتصادی " در 4 نشست جداگانه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بنابراین گزارش ، هیئت نمایندگی وزارت آموزش و پرورش کشورمان نیز به سرپرستی محمد رضا محدث خراسانی ، معاون برنامه ریزی و توسعه مدیریت نیز در این میزگرد شرکت داشتند.

گفتنی است مجمع عمومی یونسکو هر دو سال یکبار برای تعیین خط مشی کلی سازمان بودجه بندی، انتخابات اعضای هیئت اجرایی و راهبرد میان مدت شش ساله ، تشکیل جلسه می دهد.