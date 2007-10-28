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۶ آبان ۱۳۸۶، ۱۱:۰۵

پاموک در گفتگو با مهر:

مولانا ایرانی است

مولانا ایرانی است

اورهان پاموک نویسنده ترک با ذکر این نکته که مولانا ایرانی است گفت: نویسندگان آسیایی به خصوص نویسندگانی از چین، هند و ایران رفته رفته خود را وارد ادبیات جهان می کنند.

 برنده جایزه نوبل سال گذشته ادبیات در گفتگوی اینترنتی با مهر درباره موضوعاتی از قبیل: یاری رساندن ادبیات به انسان مدرن، وضعیت کنونی ادبیات جهان، غیرسیاسی بودن خود و آثارش، تاثیر ادبیات سنتی بر مدرن و... سخن گفته است.

وی که مولانا را شاعری ایرانی می خواند درباره تاثیرپذیری اش از ادبیات کهن پارسی تصریح کرده است : ادبیات فارسی از مولوی گرفته تا عطار و بقیه تاثیر به سزایی در شعر مدرن ترکیه داشته است، اما من چندان روی فرهنگ کلاسیک فارسی کار نکرده ام.

پاموک البته گفته است که شعر کهن ایرانی را از طریق ترجمه های انگلیسی و ترکی آنها خوب خوانده است. این نویسنده ترک و برنده نوبل ادبیات، داستان "بوف کور" صادق هدایت را بی نظیر توصیف کرده است.

مشروح گفتگوی مهر با اورهان پاموک به زودی در خبرگزاری مهر منتشر می شود.

کد مطلب 576073

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