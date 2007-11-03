فرصت ملی کنترل مصرف سوخت را به چالشهای مدیریتی تبدیل نکنیم

به گزارش خبرگزاری مهر ، تهران پس از سهمیه بندی بنزین وضعیت جدیدی را در حوزه حمل و نقل و ترافیک تجربه کرد که ناشی از تأثیر مستقیم این مسئله بر حوزه های خدمات شهری است. در روزهای ابتدایی ضمن کاهش حجم ترافیک، استفبال فزاینده ای از وسائل نقلیه عمومی به عمل آمد به صورتی که افزایش 35 درصدی مسافرین مترو و رشد 20 درصدی استفده کنندگان از شبکه اتوبوسرانی متولیان حمل و نقل شهری را به یکباره در تکاپو و تنگنا قرار داده بود.

در تنگنا قرار گرفتن مدیران حمل و نقل شهری زمانی نمود پیدا می کند که بدانیم از مجموع 130 قطار مورد نیاز در مترو با کمبود 65 قطار روبرو هستیم و به دلیل ازدحام بیش از حد مردم و کمبود قطار ، استهلاک قطارهای مترو تهران 17 درصد بیش از میزان معمول است و این مسائل باعث شده تا تنها در خط پنج مترو 60 درصد قطارها فرسوده باشند.

همچنین بر اساس مطالعات و برآوردهای انجام شده شبکه اتوبوسرانی تهران حداقل به 10500 دستگاه اتوبوس نیاز دارد و این در حالی است که در بهترین حالت شرکت واحد اتوبوسرانی حدود 7هزار اتوبوس در اختیار دارد که بیش از 35 درصد آنها نیز فرسوده هستند، یعنی به این ترتیب تعداد زیادی اتوبوس همواره در تعمیرگاه ها متوقف هستند و...

مشکلات ایجاد شده در پی سهمیه بندی بنزین در حمل و نقل عمومی، تنها در ازدحام جمعیت در ایستگاه های مترو و طولانی شدن صف اتوبوسها خلاصه نشد و تاکسیرانی پایتخت را نیز از این مشکل جدید بی نصیب نگذاشت .

در مراحل اول تنها کمتر از 20 درصد از 2هزار تاکسی ون موفق به دریافت کارت سوخت خود شده بودند و این مسئله در مقیاسی بزرگتر در مورد تاکسی های دیگر به خصوص پلاک موقت نیز صادق بوده و همچنان نیز هست به طوریکه حداقل تا اواسط شهریور ماه 20 هزار مسافربر شخص ساماندهی شده در بلاتکلیفی مطلق به سر می بردند و بر اساس آخرین آمار ارائه شده توسط راهور از مجموع 163 هزار مسافر بر شخصی تنها 81 هزار نفر موفق به دریافت کارت های سوخت خود شده اند.

حسین تیموری ، مدیر عامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران می گوید : کارت سوخت مشکل عمده تاکسیرانی در ماه های اخیر است و علیرغم آنکه در این زمینه مسئولیت چندانی به عهده ما نیست ولی همه تنها از این سازمان توقع پاسخگویی دارند.

وی ادامه می دهد : معیشت بسیاری از رانندگان تاکسی بستگی مستقیم به این کار دارد و تمام شدن سهمیه بنزین آنها ضمن خانه نشین کردن این رانندگان ، معیشت آنها را با خطر جدی مواجه ساخته است.

مشکلات روزافزون تاکسیرانی پس از سهمیه بندی بنزین در شرایطی رقم خورده است که تاکسی ها از سوی دیگر در ردیف اول سوء استفاده کنندگان از سهمیه بنزین مورد اتهام قرار گرفته اند ، گرچه با وجود بیش از 60 هزار تاکسی مختلف در شهر تهران تنها تخلف کمتر از 80 نفر آنها در این زمینه محرز شده است.

سازمان تاکسیرانی گشت های نظارتی و بازرسی خود را گسترش داده است و با بسیج امکانات خود در این زمینه شرایط سختی را برای تخلفات احتمالی به وجود آورده است که این مسئله نیز از جمله مشکلات جدیدی است که سهمیه بندی بنزین بر دوش متولیان امرشهر قرار داده است.

با این همه بر اساس آمارهای شرکت کنترل ترافیک علیرغم آنکه ترافیک شهر در مرداد ماه یعنی یکماه پس از سهمیه بندی بنزین 5 درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته بود، در شهریور ماه شاهد رشد 8 درصدی ترافیک در خیابانهای شهر بودیم که عمده دلیل آنرا می توان عدم تمایل مردم به مسافرتهای برون شهری با توجه به محدودیت بنزین دانست.

اختصاص 100 لیتر بنزین سفر در آخرین روز تعطیلات تابستانی شاه بیت اقدامات مسئولان متولی در امر سهمیه بندی بنزین بود که گره خوردن بیشتر ترافیک را با توجه به بازگشایی مدارس در شهر های بزرگ و به خصوص تهران تضمین کرد.

حال که ترافیک شهر گاه حتی سنگین تر از مدت مشابه قبل از سهمیه بندی بنزین شده است و علیرغم کاستی های موجود توجهی را آنطور که باید در حوزه توسعه ظرفیت سیستم حمل و نقل عمومی از جانب دولت به عنوان متولی امر سهمیه بندی سوخت شاهد نیستیم ، می توان بر لزوم هماهنگی بیشتر با مدیران شهری به خصوص در کلانشهر ها جهت اخذ تصمیمات کلان کشوری تأکید کرد تا فرصتهایمان برای بهبود وضعیت مصرف سوخت تبدیل به چالشهای مدیریتی ، اقتصادی و حتی اجتماعی نشود.