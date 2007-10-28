احساس فقر جدی‌ است / استانداران برای رفاه و نشاط جامعه تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام مصطفی پور محمدی وزیر کشور صبح امروز در گردهمایی استانداران سراسر کشور با بیان این مطلب اظهار داشت: ارکان اصلی در حوزه مدیریتی واجتماعی، تنظیم مناسبات اجتماعی و اقتصادی با تکیه بر رفاه مردم و انجام صحیح وظایف حوزه مدیریتی است.

وی افزود: باید مسامحه در نظام برنامه ریزی را کنار گذاشت و نظمی را در جامعه حاکم کرد که با توجه به بودجه بندی کشور با مطالعه و تعامل دقیق بتوانیم، استفاده بهینه از منابع و رفاه مردم در جامعه را تقویت کنیم .

وزیر کشور با بیان اینکه درنظام برنامه ریزی ، امور اجرایی و تعهدات به گونه ای عمل کنیم، پیامدها و حواشی در جامعه کاهش یابد، تصریح کرد: بر اساس فرموده رهبر معظم انقلاب باید فرهنگ مصرف و هزینه در جامعه فرهنگ مناسبی باشد تا بتوانیم از منابع کشور به خوبی بهره برداری کنیم .

پور محمدی از استانداران خواست تا آمارهای مربوط به طول پروژه های در حال انجام خود را ارائه کنند .

وی تاکید کرد: طول انجام پروژه های کشور در دولت نهم کاهش یافته و این امر را می توان با ارائه دقیق آمار به مردم نشان داد.

وزیر کشور گفت: نباید طول انجام پروژه ها باعث هدر رفتن منابع شود، ضمن اینکه انجام کار بیشتر ، رفاه بیشتری در پی خواهند داشت و علاوه بر ایجاد احساس عمومی در کاهش فقر در بین مردم باعث توسعه جامعه و مهار تورم و گرانی در کشور خواهد شد.

پورمحمدی تصریح کر: وظیفه ما دفاع از منافع ملی و ادامه ساختار سیاسی کشور است که با مشارکت حداکثری مردم در انتخابات شکل می گیرد.



پور محمدی مهمترین بحث ساختاری در تنظیمات اجتماعی و اقتصادی کشور را برنامه ریزی توسعه ای متناسب با امکانات وظرفیتهای موجود در کشور دانست و خاطرنشان کرد: باید به نوعی نحوه مصرف را تنظیم کنیم که دخل وخرج ما با یکدیگر متناسب باشد.

وی با اشاره به آمارهای جهانی که هم اکنون ایران را قدرت بیست ویکم اقتصادی جهان می دانند و بنابر این پیش بینی ها رتبه ایران در دو سال آینده به نوزدهمین قدرت اقتصادی جهان تبدیل خواهد شد، اظهار داشت: متاسفانه علی رغم این رشد ما هم اکنون در جامعه دچار یک نوع فقر نسبی و افزایش آن هستیم نکته ای قابل ملاحظه است.

وزیر کشور تصریح کرد: امکانات ما باید طوری طراحی وتنظیم شود دچار افزایش قیمت ها و تورم در جامعه نشویم.

پور محمدی با اشاره به اینکه قدرتهایی که نمی خواهند ایران در جایگاه واقعی خود قرار بگیرد علی رغم ایجاد فضای بین المللی نتوانسته اند جلوی مانور ما را در جهان بگیرند تصریح کرد: با توجه به این دستاوردها انتظار مردم به دلیل وجود ذخایر ، منابع ، قدرت کارشناسی در نیروی کار بالا ، رفع بخشی از نیازمندیهای کنونی شان است .

وی ضمن ابراز خرسندی از تثبیت نفوذ و منطق جمهوری اسلامی ایران در منطقه به سخن پوتین در خصوص تدیل شدن ایران به یک قدرت جهانی اشاره کرد و افزود: وظیفه وزارت کشور و استانداران برای تقویت این فضا در کشور و منطقه بخصوص امسال که سال انتخابات است وظیفه ای سنگین است.

وزیر کشور با تاکید بر اینکه نباید شرایطی بوجود آید که در برخی مناطق گفتگوها تبدیل به واگرایی سیاسی شود،خاطرنشان کرد: باید از منافع ملی ،امیدواری جامعه و شادابی مردم به نحوی دفاع کرد که آنها دولت و دستگاههای اجرایی را حامی همه مردم بدانند.

وی گفت: مقوله هسته ای کشور و مناسبات پیرامونی آن تاثیر زیادی در جامعه گذاشته و می گذارد و در این بین ظرفیت های بین المللی را نیز تقویت می کند، چرا که با ادامه گفتگوها اکثر جهانیان این حق مسلم ایران را پذیرفته اند.

وزیر کشور با اشاره به اقدامات آمریکایی ها برای جلوگیری از رسیدن ایران به حقوق مشروع خود، خاطرنشان کرد: اقدامات آنها نه تنها باعث شکست ایران در این زمینه نشده است بلکه تاثیر گذاری آنها را در عرصه بین المللی از بین برده، باعث اتخاذ تصمیمات چند گانه از سوی آنها شده و به هم ریختگی تفکر و مشی آنها را به دنبال داشته است.

پورمحمدی اظهار داشت: دستاوردهای کنونی ایران حکایت از اقدامات موثر ما و عدم همکاری کشورهایی که بعضا تحت نفوذ تصمیمات آمریکایی ها قرار دارند در مقابله با آمریکا و دفاع از حق مسلم ایران است.

وی، کسب دستاوردهای کنونی ایران را علاوه بر شرایط بین المللی، مدیون حمایت عمومی و همبستگی ملت ایران بر شمرد و اظهار داشت: کشورهای استکباری از جمله آمریکا همواره سعیشان بر این بوده که با ایجاد جنگ روانی و مشکلاتی در راه رسیدن ایران به اهدافش سنگ اندازی کند.

وزیر کشور خاطر نشان کرد: وظیفه استانداران حفظ همگرایی و همبستگی ملت با عنوان اتحاد ملی وانسجام اسلامی وتقویت آن است.