به گزارش خبرگزاری مهر، عباس خداشناس با بیان اینکه مرحله نخست ثبتنام اولویت سوم حج تمتع امسال از ۱۵ تا ۲۰ فروردین ماه، مرحله دوم آن تا پایان فروردین ماه و مرحله سوم آن تا پنجم اردیبهشت ماه امسال بوده است، اظهار کرد: پیرو اطلاعیه قبلی حج و زیارت استان برای ثبت نام دارندگان اسناد ودیعهگذاری تا پایان فروردین ۱۳۸۶ (اولویت سوم)، مهلت ثبت نام برای تکمیل ظرفیتهای خالی کاروانهای حج استان تا ۱۵ اردیبهشت ماه امسال تمدید شد.
وی افزود: با توجه به وجود ظرفیت خالی در برخی از کاروانهای حج استان خراسان رضوی مرحله چهارم ثبتنام برای اولویت سوم از روز گذشته آغاز شده و تا پانزدهم اردیبهشت ماه در صورت عدم تکمیل ظرفیتهای خالی ادامه خواهد داشت.
وی ادامه داد: زائران میتوانند از طریق مراجعه به سامانه و یا دفاتر زیارتی برای ثبتنام در کاروانهای اعلام شده اقدام کنند. پیام رسانهای حج و زیارت خراسان رضوی شامل پیامرسان گپ به آدرس https://gap.im/hajrazavinews و پیامرسان سروش به آدرس http://splus.ir/hajrazavinews فعال و مشغول اطلاع رسانی است.
نظر شما