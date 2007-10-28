مذاکرات خلع سلاح هسته ای کره شمالی از سر گرفته می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری یونهاپ، یک مقام در وزارت امورخارجه کره جنوبی با اعلام این خبر گفت : این دور از مذاکرات که روزهای دوشنبه و سه شنبه هفته جاری در منطقه امنیتی مرزی پانمونجوم در مرز دو کره برگزار خواهد شد، بر بحث درباره ارائه کمکهای انرژی به کره شمالی شامل نفت خام سنگین و سایر مواد و تجهیزات متمرکز خواهد بود.

این مذاکرات پس از اینکه کره شمالی اوایل ماه جاری موافقت کرد حداکثر تا 31 دسامبر(10 دی)، تمام تاسیسات تولید کننده مواد مورد نیاز برای ساخت بمب اتمی را در مجتمع هسته ای یونگ بیون تعطیل کند، برگزار می شود.

اخیراً مقامهای کره شمالی در دیدار گروهی از کارشناسان هسته ای آمریکا از تاسیسات هسته ای این کشور، درباره جزئیات روند غیرفعال سازی تاسیسات توافق کردند و پیونگ یانگ همچنین از ماه آینده میلادی اظهار تمام برنامه هسته ای خود را آغاز خواهد کرد.

طبق توافقنامه ای که در ماه فوریه گذشته بین شرکت کنندگان در مذاکرات شش جانبه به امضا رسید، کره شمالی پذیرفت در ازای دریافت یک میلیون تن نفت و نیز مشوقهای سیاسی دیگر، فعالیتهای هسته ای خود را تعطیل کند. این کشور تاکنون 100 هزار تن نفت از کره جنوبی و چین دریافت کرده است.

کشورهای چین، ژاپن، روسیه، آمریکا و دو کره در مذاکرات شش جانبه شرکت می کنند.