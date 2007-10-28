600 هزار دانش آموز بسیجی در سطح استان فارس فعالیت دارند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، سرهنگ ابراهیم بیانی صبح امروز در نشستی خبری افزود: از این تعداد 130هزار دانش آموز در سطح شهرستان شیراز ساماندهی شده اند.

وی خاطرنشان کرد: این استان حدود سه هزار و 300 شهید دانش آموز بسیجی را به انقلاب تقدیم کرده که در این خصوص یک دهم شهیدان دانش آموز بسیجی کل کشور را تشکیل می دهند.

سرهنگ بیانی تعیین الگویی مناسب برای جوانان را ضروری دانست و افزود: در شرایطی که دشمن هجمه های وسیعی علیه ایران و جوانان کشور راه انداخته شهدا و به ویژه شهدای دانش آموز الگویی خوب و مطلوب برای آنها محسوب می شود.

فرمانده منطقه مقاومت بسیج سپاه استان فارس با اشاره به فرا رسیدن هفته بسیج دانش آموزی از هفتم لغایت 13آبان ماه گفت: دیدار با خانواده شهدای دانش آموز، غبار روبی و عطر افشانی قبور شهدا، دیدار با نماینده ولی فقیه در استان فارس، برگزاری صبحگاه مدارس و به صدا درآوردن زنگ ایثار، مسابقه دل نوشته ها به امام زمان(عج)، یادواره شهید حسین فهمیده و شرکت در راهپیمایی 13آبان از جمله برنامه های پیش بینی شده از سوی بسیج استان فارس است.