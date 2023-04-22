به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار ایلام با صدور پیامی دوم اردیبهشت سالروز تاسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تبریک گفت.

متن پیام حسن بهرام‌نیا به این شرح است:

دوم اردیبهشت‌ماه یادآور صدور فرمان تاریخی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام‌خمینی (ره) برای تشکیل نهاد مقدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. سپاهی که همواره در عرصه‌های گوناگون خوش درخشید و بسان دژ مستحکمی در برابر توطئه‌های دشمنان مایه افتخار و اقتدار بوده است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، همواره نیرویی مکتبی، ولایی و همراه مردم بوده و تکیه‌گاهی برای نظام، رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) و مردم عزیز ایران اسلامی بوده و بر ارتقاء عزتِ نظام در عرصه‌های بین‌المللی و جهانی، کمک و حضور خالصانه در تمامی رویدادهای داخلی و تلاش در جهت تحقق رسالت و اهداف انقلاب اهتمام جدی ورزیده است.

بی‌تردید کارنامه‌ی سپاه در طول سال‌های پس از انقلاب اسلامی در همه‌ی عرصه‌ها از دفاع مقدس گرفته تا عمران و آبادانی و محرومیت‌زدایی درخشان و بی‌بدیل بوده و در دهه‌های اخیر نیز در کنار وفای به‌عهد خود با مردم برای خدمت صادقانه در عرصه‌ی جهاد و سازندگی کشور نقش‌آفرینی کرده است.

در این میان نقش و مشارکت تاثیرگذار سپاه در ایجاد امنیت در ابعاد مختلف، کمک به برگزاری کنگره‌ی عظیم اربعین‌حسینی، حضور سازنده و مهم در حوادث و بحران‌ها چون سیل، زلزله و … کرونا، کمک به امنیت پایدار استان و خارج از مرزها، همکاری و تعامل بسیار خوب با ارکان مختلف نظام در استان، تلاش گسترده در محرومیت‌زدایی در مناطق مختلف استان در تمامی سطوح ارزشمند و قابل تقدیر است.

اینجانب ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره‌ی شهیدان عالی‌مقام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به ویژه سربار دلاور اسلام، سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی؛ سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، این مناسبت فرخنده را به همه‌ی پاسداران جان‌برکف و خانواده‌های معزز در استان ایلام تبریک عرض می‌کنم و برای همگان از درگاه خداوند متعال سلامتی و سربلندی مسئلت می‌نمایم.