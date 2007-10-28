هنوز ترکش رفتن از پرسپولیس به استقلال را می خورم / نمی توانیم از مساوی برابر استقلال ناراضی باشیم

مهدی هاشمی نسب در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: تیم ابومسلم در مصاف با استقلال بازی خوبی را از خود به نمایش گذاشت و به نتیجه تساوی رسید. به گمان من این نتیجه برای تیم ما رضایت بخش تر از استقلال بود که در خانه به پیروزی نیاز داشت. با جوی که بر ورزشگاه آزادی حاکم بود و موقعیت های گل زیادی که نصیب هر دو تیم شد ما نمی توانیم از رقم خوردن نتیجه تساوی ناراضی باشیم.

وی که درجریان بازی به اشکال مختلف سعی درتحریک روحیه هم تیمی هایش داشت، گفت: تیم ما را بازیکنانی جوان تشکیل می دهند که کمتر تجربه بازی در چنین سطحی را دارند. علاوه بر این 3 بازیکن خارجی داریم که با زبان فارسی آشنا نیستند. آنها را باید به نوعی تحریک می کردم تا در صحنه های مختلف هوشیارانه تر عمل می کردند.

کاپیتان تیم فوتبال ابومسلم ادامه داد: با اینکه در صحنه های مختلف به خصوص زمانی که استقلال صاحب ضربات آزاد می شد به بازیکنان توصیه تاکتیکی می کردم اما بازهم در برخی صحنه ها مهاجمان استقلال صاحب موقعیت می شدند. شما تصور کنید من فریاد نمی کشیدم آن موقع چه اتفاقی رقم می خورد؟!

هاشمی نسب از اظهار نظر پیرامون دلایل نتیجه گیری تیم فوتبال ابومسلم پس از جدایی خداداد عزیزی خودداری کرد و در خصوص اتفاقات پس از بازی مقابل ذوب آهن گفت: در مشهد عده ای تماشاگرنما نسبت به اینکه من بازوبند کاپیتانی را بستم اعتراض داشتند به همین خاطر از محمد حسینی خواستم با توجه به اینکه سابقه اش در تیم ابومسلم از من بیشتر است بازوبند را ببندد حتی قبل از بازی با استقلال هم بازوبند را به او دادم اما درخواست من را قبول نکرد تا اینکه مجبور شدم به خواست مسئولان باشگاه در این بازی کاپیتان باشم.



مدافع تیم فوتبال ابومسلم مشهد با اشاره به اینکه "دنبال بازوبند کاپیتانی ابومسلم نیست"، افزود: زمانی که به ابومسلم آمدم از من خواسته شد کاپیتان تیم باشم اما خودم این خواسته را رد کردم. خداداد عزیزی هم خواست بازوبند را نبندم، او اعتقاد داشت اگر من کاپیتان باشم شاید حرف و حدیثی به وجود آید. تا چهار هفته ابتدایی لیگ هم هر طور شده بازوبند کاپیتانی را نبستم. بالاخره به خواست آقای شفق قبول کردم کاپیتان ابومسلم باشم تا هفته قبل که متاسفانه آن اتفاقات در مشهد رقم خورد.

وی ادامه داد : نمی دانم هفته قبل چه شد که هواداران ابومسلم شروع کردند به فحاشی به بازیکن تیم شان که از فصل قبل کاپیتان این تیم است. شاید آنها نمی دانند هاشمی نسب دنبال این چیزها نیست. خدا به من عزت داده و دنبال یک تکه پارچه نیستم.

کاپیتان تیم فوتبال ابومسلم با اشاره به شایعاتی که علیه وی به وجود آمده است، گفت: یکبار می گویند: "هاشمی نسب رفیق خداداد است که بازی می کند"، خداداد که رفت می گویند:"هاشمی نسب همشهری مظلومی است که در ترکیب اصلی قرار می گیرد". این شایعات نمی دانم چرا شکل می گیرد. فکر می کنم هنوز ترکش انتقالم از پرسپولیس به استقلال به من می خورد.

هاشمی نسب درخصوص شرایط تیم فوتبال استقلال گفت: استقلال تیم بزرگی است. مطمئنم از شرایط بحرانی فعلی نجات پیدا می کند. البته باید هواداران این تیم صبور باشند و مطمئن باشند که استقلال بازهم مدعی خواهد شد.