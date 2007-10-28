استعدادهای نهفته هنری در بین ایرانیان باید شکوفا شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، استاد یدالله کابلی خوانساری ظهر امروز در جمع هنرمندان حاضر در مراسم افتتاحیه نمایشگاه خوشنویسی نقطه تسلیم در مشهد گفت: خراسان رضوی با وجود هنرمندانی در عرصه های مختلف فرهنگی، ادبی، اجتماعی و سیاسی توانسته است نقش بالنده ای در طول تاریخ به لحاظ هنر به وجود آورد.

وی ادامه داد: هنرمندان در قالب مفهومی آثاری را خلق می کنند که تمام کارها به عنوان یک گنجینه در کشورهای اروپایی به عرصه نمایش در می آید.

کابلی خوانساری به وجود مرقد مطهر رضوی در مشهد اشاره کرد و آن را نقطه اتصال زایران به این آستان مقدس دانست و اظهار داشت: حرم مطهر رضوی جدا از قداست و مذهبی بودن توانسته است دلهای هزاران عاشق را به سوی خود کشاند و با ضریح مطهر گره بزند.

وی با بیان اینکه ایران استعدادهای نهفته را در خود جای داده است خواستار حمایت دولت از این قشر هنرمند شد.