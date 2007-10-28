170 مددجوی زندان های مشهد به مدرسه می روند

حسن قهرمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهار داشت: این تعداد زندانی در راستای سیاست های اصلاحی و تربیتی سازمان زندان ها و با هدف آموزش زندانیان و فراهم کردن شرایط تحصیل مددجویان مشغول به تحصیل شده اند.

مدیرکل زندان های خراسان رضوی بیان داشت: در حال حاضر در این مدرسه 92 دانش آموز زندانی در مقطع متوسطه و 78 دانش آموز در مقاطع راهنمایی آموزش می بینند.

قهرمانی خاطرنشان کرد: سازمان زندان ها جهت تحصیل و آموزش زندانیانی که تمایل به ادامه تحصیل دارند، هیچ محدودیتی در نظر نگرفته اند و زندانیان می توانند با توجه به شرایط به وجود آمده همانند بیرون از زندان به تحصیل و ارتقای سطح سواد خود بپردازند و پس از قبولی همانند دیگر دانش آموزان جامعه مدارک تحصیلی خویش را از سوی آموزش و پرورش دریافت کنند.

وی عنوان کرد: زندان های استان آمادگی دارند مددجویانی را که تمایل به شرکت در آزمونه ای دانشگاهی دارند را نیز حمایت و هدایت نماید و شرایط لازم را جهت تحصیل در مقاطع مختلف آموزشی و دانشگاهی فراهم آورد.