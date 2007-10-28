تغییر شگرد برخی مقاومت ها در برابر واگذاری شرکت های دولتی

غلامرضا حیدری کردزنگنه در گفتگو با مهر مخالفین خصوصی سازی در دنیا را 5، 4 گروه که یکی از آنها گروه مدیران دولتی است، ذکر کرد و اظهارداشت: عامل شکست خصوصی سازی در یکی از کشورهای اروپای شرقی مدیران بودند.

وی با یادرآوری اینکه هم اکنون در ایران عزم سیاسی، رهبری، روسای سه قوه و مجلس تصمیم بر خصوصی سازی است، درباره برخی مقاومت ها در واگذاری سهام شرکت های دولتی تایکد کرد: زمانی این مقاومت ها آشکار بود، اما هم اکنون این مقاومت ها تغییر کرده و شگرد ها فنی تر شده و برخی در قالب جوسازی انجام می شود.

به گفته وی 70، 80 درصد جوسازی هایی که در مورد خصوصی سازی انجام می شود، از درون بدنه شرکت های مادر تخصصی است و همواره نسبت به چگونگی فروش سهام شرکت های دولتی انتقاداتی صورت می گیرد.

مدیرعامل سازمان خصوصی سازی گفت: در برخی موارد، شرکت های قابل واگذاری، ارزیابی تمام دارایی های خود را به سازمان ارائه نمی دهند، بنابراین در زمان واگذاری جوسازی هایی صورت می گیرد که سازمان خصوصی سازی از تمام اموال اطلاع نبوده و واگذار نکرده است.

وی اضافه کرد: در برخی مواقع قرار است طی مدت معینی خریدار سهام پول معامله شده را واریز کند، زیرا تا زمانی که پولی واریز نشود، شرکت تحویل نمی شود، اما دیده شده در این مدت اموال شرکت از شرکت خارج شده است، که در این صورت مجبور به جلوگیری از این اقدام هستیم و خریدار نیز خواستار برهم زدن معامله به دلیل نبودن اموال است.

کردزنگنه با بیان اینکه برخی از افراد در درون دولت یا مجلس سعی بر جوسازی بر علیه سازمان خصوصی سازی می کنند، تصریح کرد: آنها معتقدند که با این اقدامات سازمان خصوصی سازی در موضع انفعالی قرار می گیرد و به فروش نمی رود.

مدیرعامل سازمان خصوصی سازی با تاکید بر اینکه سازمان خصوصی سازی تشنه واگذاری سهام است، ادامه داد: تاکنون شرکتی نبوده که برای واگذاری به ما معرفی شود و ما در واگذاری آن تعلل کرده باشیم.