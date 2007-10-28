هفتمین همایش انجمن علمی روانپزشکان در تهران برپا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر پرویز مظاهری روانپزشک و دبیر اجرایی این همایش با اعلام خبر فوق گفت: این همایش با هدف ارتقای سطح علمی دانش رشته روانپزشکی و نیز بحث و تبادل نظر میان متخصصان وصاحبنظران برپا می شود.

وی افزود: در این همایش بیش از 20 سخنرانی توسط استادان رشته های مختلف پزشکی در زمینه ارتباط رشته روانپزشکی و سایر تخصص های پزشکی ، روش های پاراکلینیکی در تشخیص و همچنین تکنیک های درمانی جدید اختلالات روانپزشکی ارایه خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه دراین همایش تاثیر داروهای روانپزشکی در سالمندان ، کودکان و نیز زنان باردار در دوران شیردهی توسط تنی چند از صاحبنظران مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت ، گفت: طبق روال هر سال همزمان با برپایی این کنگره، تعدادی کارگاه آموزشی شامل کارگاه های افسردگی ، اعتیاد ، روان درمانی وهمچنین ادبیات و روانپزشکی نیز پیش بینی شده که همکاران علاقه مند می توانند ، از آن ها بهره مند شوند.

دکتر مظاهری تصریح کرد: با توجه به پیش بینی حضور بیش از ششصد نفر از روانپزشکان و سایر متخصصان ، حدود 15 غرفه نیز به شرکت های مختلف دارویی و نیز ناشران کتب پزشکی اختصاص داده شده که اطلاعات مربوط به آخرین پیشرفت های دارویی در درمان اختلالات روانپزشکی و کتب نشریات جدید در معرض دید علاقه مندان قرار خواهد گرفت.

وی یاد آور شد: از نکات قابل ذکر دیگر این همایش ، همزمانی هفتمین همایش سالیانه انجمن روانپزشکان ، با یکصدمین سال تولد مرحوم استاد دکتر غلامحسین میرسپاسی از پیشکسوتان و بنیانگذاران روانپزشکی در کشور است که در بخشی از همایش از زحمات وی قدردانی و تجلیل خواهد شد.

دبیر اجرایی هفتمین همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران گفت: در این همایش روانپزشکان و سایر متخصصان رشته های پزشکی و همچنین پزشکان عمومی ، داروسازان و دستیاران حضور دارند.

وی اظهار داشت: همایش فوق از سوی انجمن روانپزشکان ایران و با همکاری گروه روانپزشکی و مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در تالار امام خمینی دانشکده پزشکی این دانشگاه برپا می شود.