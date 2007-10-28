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۶ آبان ۱۳۸۶، ۱۱:۲۱

22 تا 25 آبان ماه :

هفتمین همایش انجمن علمی روانپزشکان در تهران برپا می شود

هفتمین همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران 22 تا 25 آبان ماه امسال در تالار امام خمینی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر پرویز مظاهری روانپزشک و دبیر اجرایی این همایش با اعلام خبر فوق گفت:  این همایش با هدف ارتقای سطح علمی دانش رشته روانپزشکی و نیز بحث و تبادل نظر میان متخصصان وصاحبنظران برپا می شود.

وی افزود: در این همایش بیش از 20 سخنرانی توسط استادان رشته های مختلف پزشکی در زمینه ارتباط رشته روانپزشکی و سایر تخصص های پزشکی ، روش های پاراکلینیکی در تشخیص و همچنین تکنیک های درمانی جدید اختلالات روانپزشکی ارایه خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه دراین همایش تاثیر داروهای روانپزشکی در سالمندان ، کودکان و نیز زنان باردار در دوران شیردهی توسط تنی چند از صاحبنظران مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت ، گفت: طبق روال هر سال همزمان با برپایی این کنگره، تعدادی کارگاه آموزشی شامل کارگاه های افسردگی ، اعتیاد ، روان درمانی وهمچنین ادبیات و روانپزشکی نیز پیش بینی شده که همکاران علاقه مند می توانند ، از آن ها بهره مند شوند.

دکتر مظاهری تصریح کرد: با توجه به پیش بینی  حضور بیش از ششصد نفر از روانپزشکان و سایر متخصصان ، حدود 15 غرفه نیز به شرکت های مختلف دارویی و نیز ناشران کتب پزشکی اختصاص داده شده که اطلاعات مربوط به آخرین پیشرفت های دارویی در درمان اختلالات روانپزشکی و کتب نشریات جدید در معرض دید علاقه مندان قرار خواهد گرفت.

وی یاد آور شد: از نکات قابل ذکر دیگر این همایش ، همزمانی هفتمین همایش سالیانه انجمن روانپزشکان ، با یکصدمین سال تولد مرحوم استاد دکتر غلامحسین میرسپاسی از پیشکسوتان و بنیانگذاران روانپزشکی در کشور است که در بخشی از همایش از زحمات وی قدردانی و تجلیل خواهد شد.

دبیر اجرایی هفتمین همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران گفت: در این همایش روانپزشکان و سایر متخصصان رشته های پزشکی و همچنین پزشکان عمومی ، داروسازان و دستیاران حضور دارند.

وی اظهار داشت: همایش فوق از سوی انجمن روانپزشکان ایران و با همکاری گروه روانپزشکی و مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در تالار امام خمینی دانشکده پزشکی این دانشگاه برپا می شود.

کد مطلب 576115

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