به گزارش خبرگزاری مهر، در هفته های گذشته درخواست های تلفنی به شوراهای دپارتمان های زنان زایمان چین به منظور برگزاری گردهمایی های آنلاین زوج های جوان با پزشکان زنان و زایمان افزایش یافته است.

در حقیقت زوج های جوان چینی تمایل دارند تنها فرزندشان 8 ثانیه عصر 08/08/08 (8 آگوست 2008) که لحظه آغاز مراسم بیست و نهمین دوره المپیک است متولد شود. به همین منظور این زوج های جوان از پزشکان زنان و زایمان درخواست دارند که با روش های بارداری مصنوعی و درمان های نازایی برنامه زمانبندی مشخصی را ارائه دهند که نوزاد آنها دقیقا در این لحظه به خصوص چشم به دنیا بگشاید.

براساس گزارش خبرگزاری شینهوا، در فرهنگ چینی عدد 8 نماد خوش شانسی و اقبال است.

تا دسامبر 2007 تعداد تولدهای سال جاری در این کشور به 20 میلیون می رسد و براساس پیش بینی ها و باتوجه به علاقه مردم به تولد "نوزاد المپیکی" تعداد کودکانی که درسال 2008 در پرجمعیت ترین کشور دنیا متولد می شوند بیش از این رقم خواهد شد.

سال 2007 در تقویم چینی برابر با سال خوک طلایی است. سال خوک طلایی درفرهنگ چینی سال شگون و رحمت است و بنا براین علت جمعیت 20 میلیونی نوزادان این کشور تمایل والدین در تولد تنها فرزندشان در سال خوش یمن 2007 بوده است.

درواقع امسال این کشور با کمبود پرستاربچه و اتاق زایمان مواجه است. ازسویی دیگر مدارس ابتدایی چین امسال با کمبود کلاس اول روبرو بودند. این کمبود به دلیل افزایش تولدها در سال 2000 است.

سال 2000 درفرهنگ چینی برابر با سال اژدها بود که این سال نیز پس از سال خوک طلایی از سال های خوش یمن است. این خوش یمنی باعث شد که در نخستین سال هزاره سوم بیش از 36 میلیون تولد در چین به ثبت برسد.

به نظر می رسد از ابتدای هزاره سوم که امکان یکی شدن اعداد روز و ماه و سال تاریخ بوجود آمده است، توجه مردم دنیا به یک روز خاص افزایش یافته است. به طوری که امسال نیز تاریخ 07/07/07 (7 جولای 2007) با استقبال جوانان اروپایی به خصوص آلمانی مواجه شد. در حقیقت جوانان آلمانی که قصد ازدواج داشتند از ابتدای سال جاری در مقابل دفاتر ثبت، کلیساها و شهرداری ها صف کشیدند تا تاریخ مراسم عقد خود را برای روز 07/07/07 رزرو کنند.

بسیاری از مردم دنیا عدد 7 را مقدس و نشانه خوش شانسی می دانند و همین تفکر موجب شد که جوانان آلمانی روزی با سه عدد 7 را برای شروع یک زندگی پایدار مناسب بدانند.

سال گذشته نیز روز 06/06/06 که به اعتقاد اروپایی ها برابر با عدد شیطان است، با ترس و وحشت مسیحیان معتقد اروپایی به ویژه ایتالیایی ها مواجه شد. دراین روز بسیاری از مردم این کشور در کلیساها تجمع کردند تا از نفرین شیطان دور شوند.