محمد سبزه زاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: بر اساس نقشه‌های هواشناسی تا پایان هفته جاری شاهد عبور امواج ضعیفی از خوزستان هستیم که سبب ابرناکی و وزش بادهای متوسط گاهی تندبادهای لحظه‌ای در برخی از نقاط استان خواهد شد.

وی اضافه کرد: در این مدت احتمال بارش‌های پراکنده همراه با رعد و برق در برخی نقاط به‌ویژه در ارتفاعات خوزستان وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان اظهار کرد: همچنین تا روز دوشنبه روند افزایش جزئی دما و سپس از روز سه شنبه روند کاهش ۴ تا ۶ درجه‌ای دما برای استان مورد انتظار است.

وی اضافه کرد: در شبانه روز گذشته اهواز با ۳۷.۹ و ایذه با ۱۰.۷ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط گزارش شده‌اند.

مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: در شبانه روز گذشته حداکثر دمای اهواز به ۳۷.۹ و حداقل به ۲۱.۷ درجه سانتیگراد رسیده است.