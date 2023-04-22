محمد سبزه زاری در گفتوگو با خبرنگار مهر بیان کرد: بر اساس نقشههای هواشناسی تا پایان هفته جاری شاهد عبور امواج ضعیفی از خوزستان هستیم که سبب ابرناکی و وزش بادهای متوسط گاهی تندبادهای لحظهای در برخی از نقاط استان خواهد شد.
وی اضافه کرد: در این مدت احتمال بارشهای پراکنده همراه با رعد و برق در برخی نقاط بهویژه در ارتفاعات خوزستان وجود دارد.
مدیرکل هواشناسی خوزستان اظهار کرد: همچنین تا روز دوشنبه روند افزایش جزئی دما و سپس از روز سه شنبه روند کاهش ۴ تا ۶ درجهای دما برای استان مورد انتظار است.
وی اضافه کرد: در شبانه روز گذشته اهواز با ۳۷.۹ و ایذه با ۱۰.۷ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط گزارش شدهاند.
مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: در شبانه روز گذشته حداکثر دمای اهواز به ۳۷.۹ و حداقل به ۲۱.۷ درجه سانتیگراد رسیده است.
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