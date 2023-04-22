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۲ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۸:۳۵

در گفت‌وگو با مهر اعلام شد؛

پیش‌بینی وزش تندباد در برخی از نقاط خوزستان

پیش‌بینی وزش تندباد در برخی از نقاط خوزستان

اهواز- مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: در بررسی نقشه‌های هواشناسی وزش بادهای متوسط گاهی تندبادهای لحظه‌ای برای برخی از نقاط استان پیش‌بینی می‌شود.

محمد سبزه زاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: بر اساس نقشه‌های هواشناسی تا پایان هفته جاری شاهد عبور امواج ضعیفی از خوزستان هستیم که سبب ابرناکی و وزش بادهای متوسط گاهی تندبادهای لحظه‌ای در برخی از نقاط استان خواهد شد.

وی اضافه کرد: در این مدت احتمال بارش‌های پراکنده همراه با رعد و برق در برخی نقاط به‌ویژه در ارتفاعات خوزستان وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان اظهار کرد: همچنین تا روز دوشنبه روند افزایش جزئی دما و سپس از روز سه شنبه روند کاهش ۴ تا ۶ درجه‌ای دما برای استان مورد انتظار است.

وی اضافه کرد: در شبانه روز گذشته اهواز با ۳۷.۹ و ایذه با ۱۰.۷ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط گزارش شده‌اند.

مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: در شبانه روز گذشته حداکثر دمای اهواز به ۳۷.۹ و حداقل به ۲۱.۷ درجه سانتیگراد رسیده است.

کد مطلب 5761229

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