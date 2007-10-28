حمایت حزب الله از انتخاب رئیس جمهور توافقی/ تاکید میشل عون بر ضرورت تشکیل دولت وحدت ملی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه النهار چاپ لبنان،"حسن فضل الله" یکی از نمایندگان فراکسیون حزب الله در مجلس لبنان در دیدار اخیر خود با "امین الجمیل" رئیس جمهور اسبق لبنان اعلام کرده است که حزب الله با ایده تعیین رئیس جمهور از میان اعضای گروه 14 مارس در صورتی که شخصیت وی مورد توافق همه گروه های لبنانی باشد، مخالف نیست.

به گفته وی، حزب الله تلاش می کند تا درباره انتخابات ریاست جمهوری، توافق حاصل شود و این حزب از تمام گروه هایی که توافق را تایید می کنند، استقبال می کند.

از سوی دیگر "میشل عون" رهبر جریان ملی آزاد لبنان(از مخالفان مسیحی دولت سنیوره) درباره تلاش فراکسیون اکثریت پارلمان لبنان برای انتخاب رئیس جمهوری بر اساس حد نصاب نصف به علاوه یک هشدار داد.

عون گفت : انتخاب رئیس جمهوری بر اساس حد نصاب نصف به علاوه یک بر خلاف قانون اساسی و توافق است و مخالفان دولت فؤاد سنیوره، این مسئله را حتی اگر مورد تایید جامعه بین المللی باشد، نخواهند پذیرفت.

عون بر موضع خود مبنی بر غیر قانونی بودن دولت سنیوره و لزوم تشکیل دولت وحدت ملی-دولتی که بتواند در صورت عدم انتخاب رئیس جمهوری جدید در لبنان، مسئولیت رئیس جمهور را بر عهده گیرد- تاکید کرد.

خبر دیگر اینکه رئیس جمهور مصر شب گذشته با نخست وزیر لبنان گفتگوی تلفنی انجام داد. تحولات لبنان و تلاشهای مصر برای ایجاد توافق میان گروه های سیاسی این کشور از جمله موضوعاتی بود که در تماس حسنی مبارک با فواد سنیوره بررسی شد.