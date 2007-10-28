معنویت؛ بستری برای ارتقاء کرامتهای اخلاقی

معنویت ارتباط معنوی انسان با خداست و منظور از اخلاق آداب اجتماعی است. زیرا اخلاق جمع خلق روحیات نفسانی انسان است که درونی بوده و بیرونی نیست. ظهور اخلاق که صفات درونی در بیرون و در اعمال و رفتار انسان تجلی می یابد، شامل اخلاق اجتماعی و فردی می شود، بنابراین منظور از اخلاق رفتارهای اجتماعی و آداب و اعمال اجتماعی است .

معنویت و اخلاق ارتباطی متقابل دارند، به گونه ای که ارتباط معنوی با خدا بر تعاملات و رفتارهای اجتماعی انسان تأثیر می گذارد.

انسان از درون و به طور فطری هم به ارزشهای اخلاقی عشق می ورزد و هم اینکه به دنبال آنها می رود تا آنها را در نهاد و در رفتار و اعمال خود نشان دهد.

معنویت به عنوان پشتوانه ای برای کرامتهای اخلاقی انسان به شمار می رود، به همین دلیل وجود پیامبر اکرم (ص) از اهداف رسالت بوده است و ایشان می گفتند "من مبعوت شده ام تا کرامتهای اخلاقی انسان را تکمیل کنم" یعنی این کرامتهای اخلاقی در وجود انسان هست، اما من با وحی آمده ام تا به انسان کمک کنم تا به درجات عالی معنوی برسد.

انسانهای معنوی به مسائل اخلاقی بیشتر پایبند هستند و با پشتوانه معنوی که دارند، دروغ نمی گویند، خلف وعده نکرده و در امانت خیانت نمی کنند . اما آنهایی که این پشتوانه را ندارند، در غلبه بر شهوات و غرایز ناتوان تر هستند .