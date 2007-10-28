دکتر بهرام عین اللهی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: فرصت های مطالعاتی اساتید، تنها به حضور فرد در خارج از کشور بستگی ندارد بلکه مهم تر از آن کار و فعالیتی است که در این مدت زمانی انجام می گیرد.

وی اضافه کرد: زمان فرصت های مطالعاتی به نوع پروژه مربوط می شود و با توجه به سابقه این کار شواهد نشان داده است که هیئت علمی بالینی علاقمند به دوره های کوتاه مدت و اساتید علوم پایه مایل به حضور طولانی تر هستند.

معاون وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: وزارت بهداشت محدودیتی برای اساتید در مدت زمان اجرای پروژه های تحقیقاتی قائل نمی شود.

وی در خصوص اعزام دانشجویان دوره دکتری تخصصی رشته های علوم پایه به بورس 6 ماهه کوتاه مدت یاد آور شد: 45 نفر به فرصت های مطالعاتی کوتاه مدت در 6 ماهه اول سال جاری اعزام شدند.

عین اللهی اضافه کرد: دانشجویان در صورتی که پروژه خود را ارائه دهند و در دبیرخانه مربوطه به تصویب برسد، پس از تأیید در مرکز امور دانشجویی به خارج از کشور اعزام می شوند.