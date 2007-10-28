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۶ آبان ۱۳۸۶، ۱۱:۲۷

/ اختصاصی مهر /

حذف محدودیت زمانی فرصت‌های مطالعاتی اساتید علوم پزشکی

حذف محدودیت زمانی فرصت‌های مطالعاتی اساتید علوم پزشکی

معاون آموزشی و امور دانشجویی وزارت بهداشت گفت: زمان فرصت های مطالعاتی اساتید در خارج از کشور به مدت زمان پروژه مربوط می شود و وزارت بهداشت با توجه به اهمیت پروژه، محدودیتی برای اساتید قائل نمی شود.

دکتر بهرام عین اللهی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: فرصت های مطالعاتی اساتید، تنها به حضور فرد در خارج از کشور بستگی ندارد بلکه مهم تر از آن کار و فعالیتی است که در این مدت زمانی انجام می گیرد.

وی اضافه کرد: زمان فرصت های مطالعاتی به نوع پروژه مربوط می شود و با توجه به سابقه این کار شواهد نشان داده است که هیئت علمی بالینی علاقمند به دوره های کوتاه مدت و اساتید علوم پایه مایل به حضور طولانی تر هستند.

معاون وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: وزارت بهداشت محدودیتی برای اساتید در مدت زمان اجرای پروژه های تحقیقاتی قائل نمی شود.

وی در خصوص اعزام دانشجویان دوره دکتری تخصصی رشته های علوم پایه به بورس 6 ماهه کوتاه مدت یاد آور شد: 45 نفر به فرصت های مطالعاتی کوتاه مدت در 6 ماهه اول سال جاری اعزام شدند.

عین اللهی اضافه کرد: دانشجویان در صورتی که پروژه خود را ارائه دهند و در دبیرخانه مربوطه به تصویب برسد، پس از تأیید در مرکز امور دانشجویی به خارج از کشور اعزام می شوند.

کد مطلب 576131

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