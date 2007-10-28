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۶ آبان ۱۳۸۶، ۱۱:۱۸

" اصول و تکنیکهای برقراری ارتباط مؤثر با دیگران" منتشر شد

کتاب "اصول و تکنیکهای برقراری ارتباط موثر با دیگران" تألیف قادر باستانی از سوی انتشارات ققنوس منتشر شده است .

به گزارش خبرنگار مهر ، کتاب " اصول و تکنیک های برقراری ارتباط با تکیه بر نظریه " منبع معنی " در پی ارائه الگویی کاربردی در بهبود ارتباط میان فردی است.

ارتباطات سنگ بنای جامعه انسانی و سرچشمه  فرهنگ و موجب تکامل آن است و فضای اجتماعی مورد نیاز را برای زیستن انسانها فراهم می آورد.

ارتباط با دیگران یک نوع مهارت است، مهارتی که انسان را در موقعیت ممتاز و بهتری قرار می دهد و دستیابی به موفقیت و خوشبختی را سهل و آسان تر می سازد.

کتاب "اصول و تکنیکهای برقراری ارتباط مؤثر با دیگران " نوشته قادر باستانی مدرس و صاحبنظر در زمینه ارتباطات و روابط عمومی در 414 صفحه از سوی نشر ققنوس انتشار یافته است.

 

کد مطلب 576134

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