" اصول و تکنیکهای برقراری ارتباط مؤثر با دیگران" منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر ، کتاب " اصول و تکنیک های برقراری ارتباط با تکیه بر نظریه " منبع معنی " در پی ارائه الگویی کاربردی در بهبود ارتباط میان فردی است.

ارتباطات سنگ بنای جامعه انسانی و سرچشمه فرهنگ و موجب تکامل آن است و فضای اجتماعی مورد نیاز را برای زیستن انسانها فراهم می آورد.

ارتباط با دیگران یک نوع مهارت است، مهارتی که انسان را در موقعیت ممتاز و بهتری قرار می دهد و دستیابی به موفقیت و خوشبختی را سهل و آسان تر می سازد.

کتاب "اصول و تکنیکهای برقراری ارتباط مؤثر با دیگران " نوشته قادر باستانی مدرس و صاحبنظر در زمینه ارتباطات و روابط عمومی در 414 صفحه از سوی نشر ققنوس انتشار یافته است.