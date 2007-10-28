واگذاری 20 درصد فعالیت های خارج از صدر اصل 44 در سال 87

به گزارش خبرنگار مهر، در لایحه بودجه 87 در مورد سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی چند محور اساسی به عنوان خط مشی و سیاست های کلی مورد توجه قرار می گیرد.

ممنوعیت هر گونه سرمایه گذاری برای شروع فعالیتهای جدید خارج از صدر اصل 44 قانون اساسی یکی از این خط مشی ها است که در متن سیاست های کلی ، دولت مکلف است تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه، فعالیتهای خارج از صدر این اصل را به بخش غیر دولتی واگذار کند.

در لایحه اجرای سیاستهای اصلی 44 واگذاری این دسته از فعالیت ها به دولت تکلیف شده و دولت اجازه فعالیت جدید در این رشته ها را ندارد.

براساس لایحه پیشنهادی بودجه 87، هر گونه سرمایه گذاری برای شروع فعالیت جدید ممنوع می شود. همچنین دولت مکلف است حداقل 20 درصد از فعالیت های خارج از این اصل را در طول سال آینده واگذار کند.