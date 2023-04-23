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۳ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۲:۱۸

رئیس پلیس راه استان قزوین خبر داد؛

ترافیک نیمه سنگین در آزاد راه‌های قزوین

ترافیک نیمه سنگین در آزاد راه‌های قزوین

قزوین- رئیس پلیس راه استان قزوین از ترافیک نیمه سنگین در آزادراه‌های استان قزوین خبر داد.

سرهنگ فرهاد ذاکری منش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به حجم بالای تردد خودروها در محورهای استان قزوین اظهار کرد: هم اکنون در آزادراه رشت به سمت قزوین شاهد ترافیک نیمه سنگین هستیم اما تردد روان است.

وی افزود: در آزادراه قزوین کرج در قسمت محمدیه نیز با ترافیک نیمه سنگین روبرو هستیم

رئیس پلیس راه استان قزوین با بیان اینکه رانندگان باید عجله و شتاب را کنار بگذارند، ادامه داد: پرهیز کردن از صحبت با تلفن همراه، رعایت فاصله طولی و بستن کمربند می‌تواند سفری ایمن را برای مردم به دنبال داشته باشد.

وی در پایان یادآور شد: تمامی تیم‌های عملیاتی پلیس راه در استان قزوین تا پایان تعطیلات در آماده باش کامل و در حال خدمات رسانی به مسافران هستند.

کد مطلب 5761468

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