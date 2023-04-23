سرهنگ فرهاد ذاکری منش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به حجم بالای تردد خودروها در محورهای استان قزوین اظهار کرد: هم اکنون در آزادراه رشت به سمت قزوین شاهد ترافیک نیمه سنگین هستیم اما تردد روان است.

وی افزود: در آزادراه قزوین کرج در قسمت محمدیه نیز با ترافیک نیمه سنگین روبرو هستیم

رئیس پلیس راه استان قزوین با بیان اینکه رانندگان باید عجله و شتاب را کنار بگذارند، ادامه داد: پرهیز کردن از صحبت با تلفن همراه، رعایت فاصله طولی و بستن کمربند می‌تواند سفری ایمن را برای مردم به دنبال داشته باشد.

وی در پایان یادآور شد: تمامی تیم‌های عملیاتی پلیس راه در استان قزوین تا پایان تعطیلات در آماده باش کامل و در حال خدمات رسانی به مسافران هستند.