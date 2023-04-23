محمد سبزه زاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: بر اساس نقشه‌های هواشناسی تا پایان هفته عبور موج ضعیف بارشی و شاخص‌های بالای ناپایداری سبب ابرناکی و وزش بادهای متوسط گاهی تندبادهای لحظه‌ای در برخی از نقاط خوزستان خواهند شد.

وی افزود: در این مدت مذکور به‌ویژه از اواخر روز دوشنبه تا اواسط روز سه شنبه احتمال بارش‌های پراکنده گاهی همراه با رگبار و رعد و برق در برخی از نقاط استان به‌ویژه مناطق شمالی و شرقی و غربی و ارتفاعات استان) وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان عنوان کرد: تا فردا روند افزایش جزئی دما و سپس از روز سه شنبه روند کاهش ۴ تا ۶ درجه‌ای دما برای استان مورد انتظار است.

سبزه زاری اظهار کرد: در شبانه روز گذشته اهواز با ۳۹.۳ و ایذه با ۱۱.۷ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط در خوزستان گزارش شده‌اند.

مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: در شبانه روز گذشته حداکثر دمای اهواز به ۳۹.۳ و حداقل به ۲۰.۸ درجه سانتیگراد رسیده است.