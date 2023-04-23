دیدار نماینده مقام معظم رهبری در سیستان و بلوچستان با معتمدین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور اهل سنت سیستان و بلوچستان، آیت‌الله مصطفی محامی نماینده مقام معظم رهبری در سیستان و بلوچستان در دیدار عیدانه با معتمدین، سران طوایف و اقشار مختلف اهل سنت استان ضمن تبریک عید سعید فطر، گفت: عید سعید فطر مایه کرامت پیامبر اکرم (ص) بوده و در این عید مردم از جهات مختلف شاد هستند زیرا توفیق عبادت ویژه در طول یک ماه پیدا کرده اند که چنین چیزی جای شکر و سپاسگذاری دارد.

امام جمعه زاهدان ادامه داد: یک ماه روزه گرفتن و چشم پوشی از حلال تمرینی است برای تقوا تا بتوان در طول سال از حرام چشم پوشی کرد و خداوند هم کار خیر بندگانش را بدون مزد نمی‌گذارد و عید فطر، عید پاداش دهی خداوند به بندگان است.

آیت‌الله محامی بیان کرد: مهم این است که بتوانیم برای خدمت به مردم کار کنیم و بهشت و جهنم هم تجسم اعمال ما در همین دنیاست و باید تلاش کنیم با اقتدا به سنت و سیره پیامبراکرم (ص)، اهل بیت (ع) و با عمل به قرآن کریم هم دنیا و هم آخرتمان را درست کنیم.

وی ادامه داد: ظرفیت استان بسیار بالاست اما متأسفانه کمتر از آن استفاده شده و بنده قبل از مأموریت جدید در استان خدمت مقام معظم رهبری نوشتم که استان دارای ظرفیتی بوده که اگر درست مدیریت می‌شد در زمان تحریم می‌توانست دریاچه ارتباط با خارج کشور باشد اما متأسفانه در شرایط کنونی برای حل مشکلات خود نیازمند استان‌های معین است.

امام جمعه زاهدان تصریح کرد: گزارش‌ها حاکی از این است که روند شتاب رو به رشد استان بیشتر شده و پروژه‌های بیشتری در دستور کار قرار گرفته و باید دست به دست هم داده و تلاش کنیم تا عامل رشد و پیشرفت استان باشیم.

آیت‌الله محامی تصریح کرد: مردم در عرصه‌های مختلف رشادت، نجابت، صبوری و غیرت دینی خود را نشان داده‌اند و حضور گسترده مردم در نماز عید سعید فطر نشان از دین خواهی آن‌هاست و اینکه تحت تأثیر تبلیغات سو دشمنان قرار نگرفته‌اند.

وی ادامه داد: در رؤیت هلال ماه شوال اختلافاتی وجود داشت و نکته مهم این است که هر کس بر اساس حجت خود بین خود و خدایش تصمیم بگیرد.